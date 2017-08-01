Muş’ta şüpheli çanta paniği

Muş Devlet Hastanesi Acil Yolu’na park edilen 25 DA 283 plakalı aracın sürücüsü, bagajda kendisine ait olmayan bir çanta olduğunu iddia ederek 155 Polis İmdat’ı aradı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan ilk incelemenin ardından yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra bomba imha uzmanları tarafından aracın bagajından çıkartılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Patlatılan çantadan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, bir askere ait askeri kimlik ve askeri elbisenin yanı sıra çeşitli malzemeler çıktı.

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapatılan yol trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.