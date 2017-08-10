Muş'ta saldırı hazırlığı yapan iki terörist öldürüldü

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen ve etkisiz hale getirilen iki teröriste ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 8 Ağustos'ta "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sami Saygı 2017-105 Operasyonu" icra edildiği belirtildi.

Kızılağaç beldesinin güneyinde Şenyayla bölgesi Hazneki Tepe mevkisinde F-16 savaş uçağı, insansız hava aracı, Atak taarruz helikopteriyle gerçekleştirilen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin 7 Haziran 2016 tarihinde dönemin Muş Valisi Sayın Seddar Yavuz'a yönelik eylem için hazırlanan ve Muş merkezde ele geçirilen 1 ton patlayıcı madde yüklü aracı Muş'a getiren şahıslardan biri olduğu değerlendirilmektedir. Olay yerinde öldürülen teröristlere ait kalaşnikof tüfek, M-16 tüfek, iki tabanca, iki el bombası, 138 M-16 fişeği, 16 kalaşnikof fişeği, 4 M-16 şarjörü, kalaşnikof şarjörü, tabanca şarjörü, el telsizi, 8 bin 450 lira, iki tüp, iki şemsiye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı ifade edilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Öte yandan, arazide tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği de güvenlik güçlerince infilak ettirildi.