Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muş'ta saldırı hazırlığı yapan iki terörist öldürüldü

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen iki terörist etkisiz hale getirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:11
Muş'ta saldırı hazırlığı yapan iki terörist öldürüldü

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen ve etkisiz hale getirilen iki teröriste ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 8 Ağustos'ta "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sami Saygı 2017-105 Operasyonu" icra edildiği belirtildi.

Kızılağaç beldesinin güneyinde Şenyayla bölgesi Hazneki Tepe mevkisinde F-16 savaş uçağı, insansız hava aracı, Atak taarruz helikopteriyle gerçekleştirilen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin 7 Haziran 2016 tarihinde dönemin Muş Valisi Sayın Seddar Yavuz'a yönelik eylem için hazırlanan ve Muş merkezde ele geçirilen 1 ton patlayıcı madde yüklü aracı Muş'a getiren şahıslardan biri olduğu değerlendirilmektedir. Olay yerinde öldürülen teröristlere ait kalaşnikof tüfek, M-16 tüfek, iki tabanca, iki el bombası, 138 M-16 fişeği, 16 kalaşnikof fişeği, 4 M-16 şarjörü, kalaşnikof şarjörü, tabanca şarjörü, el telsizi, 8 bin 450 lira, iki tüp, iki şemsiye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı ifade edilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Öte yandan, arazide tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği de güvenlik güçlerince infilak ettirildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:11
  1. Muş
  2. terörist
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böylesi daha önce görülmedi! Devlet para bastı…
    1. Böylesi daha önce görülmedi! Devlet..
    2. ABD'de kırmızı alarm: Kötü sonuçlar..
    3. Vatandaşlar onu o halde görünce… Linç..
    4. Muş'ta saldırı hazırlığı yapan iki..
    5. Kuzey Kore tarih verdi!
    6. Balıkesir'de 39 kaçak yakalandı!
    7. Beyşehir'de zincirleme trafik kazası:..
    8. 4'üncü kattan düşen genç öldü
    9. Meteoroloji'den sevindirici haber!..
    10. Balıkesir'de piromani korkusu: 10..
    11. AK Parti'de yüzde 48.6 anketi!
    12. Devlet para bastı: Bu kadar artış..
    13. Marmaris'te esnaf sokağa döküldü,..
    14. İran 629 yıllık çanı Türkiye'ye geri..
    15. 81 ilde eş zamanlı denetim!
    16. Milyonları ilgilendiren haber… Hükümet..
    17. Yeni Rus Büyükelçi Erkhov: Güvenlik..
    18. Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK ile ortak..
    19. Fiyatı 10 TL ama internette 500 TL’ye..
    20. Ankara'daki zirveden bu karar çıktı!..
    Flaş gelişme! Nihayet ortaya çıktı... O ülkeden oturum istemiş
    Flaş gelişme! Nihayet ortaya çıktı... O ülkeden oturum istemiş
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    NATO devreye girdi... Türkiye'den Alman vekillere şaşırtan Konya izni!
    NATO devreye girdi... Türkiye'den Alman vekillere şaşırtan Konya izni!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!