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Muş’ta sahte rapor operasyonu: 12 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 12’si tutuklandı.

30 Haziran 2017 Cuma 12:27
Muş’ta sahte rapor operasyonu: 12 tutuklama

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Haziran 2017 tarihinde operasyon yapıldığı hatırlatıldı. Açılamada, "Yapılan operasyon sonucunda, Muş Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu adına para karşılığında sahte sağlık raporu düzenleyerek engelli hakkından yararlanmak sureti ile devlet memurluğuna giriş yaptıran, askerlikten muaf olmalarını sağlayan, Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüklerinden engelli ve bakıma muhtaç aylığı bağlatma ve haksız ekonomik çıkar sağlamak suretiyle devleti zarara uğrattıkları değerlendirilen, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 17 şüpheli şahıs ’TCK. 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Kamu Kurumu Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık ve TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlarından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından 28 Haziran 2017 günü 12 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, 5 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:27
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Muş
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