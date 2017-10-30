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Muş'ta rüzgar dehşeti: 1 öğrenci hayatını kaybetti
Muş'ta okul bahçesindeki kavak ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
30 Ekim 2017 Pazartesi 14:34
Ağacın devrilmesiyle 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğretmen ve 3 öğrenci de yaralandı
Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 14:34
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