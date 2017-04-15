Muş'ta PKK'dan 8, FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Muş'ta PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı. Varto ilçesinde bir askeri personel FETÖ/PDY'den cezaevine girdi.

Muş'ta PKK'dan 8, FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 11:16

Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünden PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada  çeşitli örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler ile bir Glock marka silah ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

4 YIL HAPİS

Gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı. Ayrıca PKK/KCK'ya yönelik yapılan çalışma kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen bir kişi cezaevine gönderildi. 

Varto ilçesinde ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen asker 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

 
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