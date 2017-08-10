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Muş’ta kaçak sigara operasyonu

Muş’ta yapılan operasyonlarda 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:34
Muş’ta kaçak sigara operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin finanslarından biri olan gümrük kaçağı sigaraların başka illere geçişinin ve satışının önüne geçmek için çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde durdurulan iki kişinin içinde bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, özel olarak hazırlanmış ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmelerde, 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, ayrıca bir kişinin daha kullanmış olduğu araç içerisinden yapılan aramada ise 200 paket gümrük kaçağı sigara olmak üzere toplamda 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Her 3 şahıs hakkında da ’5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu’ndan yasal işlem yapılmıştır. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli mercilerce ’Adli Kontrol Şartıyla’ serbest kalırken, diğer 2 şahıs da savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest kalmışlardır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:34
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Muş
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