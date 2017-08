Muş’ta altyapı bilgilendirme toplantısı

Muş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Feyat Asya, İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, belediye birim amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, göreve başladıkları gün stratejik planlarını yaptıklarını söyledi. Bu plan dahilinde 2018 yılına kadar neler yapabileceklerini kısa, orta ve uzun vadede planlamasını yaptıklarını ifade eden Başkan Asya, "Allaha hamd ediyoruz, kısa vadedeki projelerimizi bitirdik. Orta vadedeki vaatlerimizin bir kısmı bitti, bir kısmı da devam ediyor. Uzun vadedeki projelerimizin hemen hepsi ya projesi yapılmış ya da ihale aşamasında. Şu anda Muş’un en büyük sorunu olan altyapı sorunuyla uğraşıyoruz. Tabi altyapı sıkıntılı ve uzun aşamalı bir iş. Finansman temin ettik, ardından ihale aşamasına geldik. 2 Haziran 2016 tarihinde İller Bankasında ihalesi yapıldı. Uzun bir sürecin ardından ihalesi iptal edildi. Biz Muş’a söz verdiğimiz için tekrardan bu işle uğraştık ve tekrar ihalemizi yaptık. Şu anda çalışmalar yürüyor, bu çalışmalar bittikten sonra hem altyapı hem de su sorunumuz bitmiş olacak" dedi.

İçme suyu borularının yüzde 75’inin asbest boru olduğunu ve bu boruların çürümeye yüz tuttuğunu dile getiren Başkan Asya, şöyle konuştu:

"İçme suyu noktasında yaptığımız bir çalışma sonunda bizim merkeze gelen suyun büyük bir çoğunluğunun yer altında kayıp ve kaçak olduğunu fark ettik. Biz elektrik enerjisiyle suyu getirtiyoruz. Her ay yaklaşık 500 bin lira elektrik parası ödüyoruz ve çalışma sonunda verdiğimiz paranın yüzde 48’inin yer altında kayıp ve kaçak olduğunu fark ettik. Bu borulardan kaynaklanıyordu. Boruların yüzde 75’i asbest borulardır ve bu boruların büyük çoğunluğu çürümeye yüz tutmuş. Bir kısmı pik borulardır ve bu boruların tamamına yakını pas tutmaya yüz tutmuş, zehir saçıyor. Kanalizasyona baktığımız zaman o daha beter durumdaydı. Ufak bir yağmur yağdığında yüzlerce evde kanalizasyon patlaması oluyordu. Dolayısıyla bu işin zorlu bir iş olduğunu bildiğimiz halde bu işe bismillah dedik. Genelde bittikten hemen sonra bazıları diyor ki ’bir asfalt dök’ ama işin boyutu öyle değil. Boru meselesi son günlerde çok gündemde ama bu iş tamamen teknikle alakalı. Biz bin 200’lük boruyla başladık, bu borular 400 bin nüfusa hitap edecek düzeydedir. Kaldı ki borunun büyüklüğü, borunun küçüklüğünden daha tehlikelidir. Muş’ta hepimizin felsefi, görüşü, aşireti, fikri birbirinden farklı olabilir ama bir üst kimliğimiz var o da Muş kimliği ve Muş ailesidir. Şu an da verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmek için uğraşıyoruz. Çalışmalarımız gecikebilir ama bitecek. Dedik ki biz yeşil alanları çoğaltacağız. Geldiğimiz zaman 46 bin metrekare yeşil alan vardı. Amacımız yılsonuna kadar bunu 400 bin metrekareye çıkarmaktı. Ahmed-i Hani Parkı’nın 2. etap ihalesini yaptık ve parka 23 bin metrekare daha ilave edecek ihalemizi yaptık. Eski fidanlığın yerinde 55 dönümünü aldık ve kültür park projemizi yaptık. Her mahallemizde mahalle parkı yaptık. Sebze halimizi, hayvan pazarımızı, hayvan barınağımız yapıp hizmete soktuk. Çöp belamız vardı, bu sorunu çözmek için 3 tane büyük trey aldık. Çöplerimizi artık araçlarla birlikte Bitlis’e göndereceğiz, katı atık olarak. Mevcut çöp alanımızı da yeşil alan olarak hizmete sokacağız. Eski hükümet konağımız metruk bir haldeyken aldık ve ciddi bir harcama yaptık. Orada tarihi yapımızı koruma noktasında çalışma yaptık."

İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ise, altyapı ihalesinin ciddi manada takipçisi olduklarını söyledi. Çalışmalarda gecikme olduğunu dile getiren Ayhan Kayatürk, "Bu konuda bir gecikmemiz var maalesef, hem yüklenici firmanın bir gecikmesi var hem de bizim İller Bankası olarak bir gecikmemiz var. Bu konuda sizin hoşgörünüze sığınıyoruz ve bütün Muş’tan özür diliyoruz. Bu hızla bu iş olmaz, hızlandırmamız gerekiyor. Bugün Muş’u temsilen sizler buradasınız. Altyapı çok zor bir iş, bu konuda hepinizi rahatsız edeceğiz, çünkü gerçekten sıkıntılı bir iş. Yaklaşık 1-2 yıl Muş halkını ciddi manada rahatsız edeceğiz. Bu konuda hepinizden hoşgörü bekliyor ve özür diliyoruz. Bazı yerlerde yolun yapısına göre kırma taş kullanıyoruz, bazı yerlerde ise stabilize kullanıyoruz. Vatandaşlar bunu görünce ’diğer yerlerde farklı bizim yolumuzda farklı malzeme kullandılar, orada kullanılan malzeme daha kaliteli’ diyorlar ama böyle bir şey yok. Bu konuda Başkanımız Feyat Asya her zaman gözlemci olarak başımızda zaten. Burada kullandığımız borular yerli boru. Dışarıdan gelen borular da var ama kalitesini bilmiyoruz. Burada anlattıklarımızı sizlerden ricamız etrafınıza da anlatmanız. Altyapı bittikten sonra asıl iş o zaman başlıyor, altyapı olmadan ne yaparsanız yapın bir şey olmaz. Altyapı bittikten sonra çalışmaları başlayacak. Şu anda 3 depo yapıyoruz. İnşallah Alparslan 2 Barajı bittikten sonra Muş’un içme suyu anlamındaki sorunu bitecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Muş Belediyesi ile İller Bankasından teknik personeller, katılımcılara altyapı projesiyle ilgili bilgilendirme yaptı.