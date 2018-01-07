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Müslümansa as gitsin!

Sisi yönetimi, ülke genelinde hiçbir suçu olmadığı halde onlarca genci idam etmeye devam ediyor.

07 Ocak 2018 Pazar 03:50
Müslümansa as gitsin!

Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi Siyonist ve emperyalist güç odaklarının emriyle devirerek iktidara gelen Sisi yönetimi, ülke genelinde hiçbir suçu olmadığı halde onlarca genci idam etmeye devam ediyor.

HUKUKSUZ İDAM KARARLARI VERİLİYOR

Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbe ile devrilmesinden bugüne kadar 27 genç idam edildi. Önümüzdeki ay içerisinde idam kararı onanan 26 kişinin daha idam edileceği bilgisi gelen Mısır’da terör örgütü listesine alınan Müslüman Kardeşlerin birçok üyesinin hayatı hukuksuz kararlar ile sonlandırılıyor.
Alınan idam kararlarına sözde insan hakları savunucuları ve batı sessiz kalırken, idam kararlarının Müslüman Kardeşler’in yönetim kadrosunda bulunan kişilere sıçramasından korkan birçok muhalif kişi ise, bu kararlar karşısında sesini uluslararası alanda duyuramıyor.

KENDİLERİNİ SAVUNMA FIRSATI DAHİ VERİLMİYOR

Alınan idam kararlarına, itiraz süresi dahi dolmadan infazı gerçekleştiren Sisi’nin kukla mahkemelerinin, hukuka aykırı olarak hareket ettiğini belirten birçok avukat ise, mahkemelerde idama mahkum edilen gençlerin kendilerini savunmasına dahi fırsat verilmediğini dile getirdiler.

BATI, İDAMLARI DEAŞ’LA MÜCADELE KILIFINA SOKMAYA ÇALIŞIYOR

İdam edilen birçok gencin terör örgütü DEAŞ’a sempatisi olduğunu dile getirerek idamları meşrulaştırmaya çalışan Mısır mahkemelerinin sözcülüğünü yapmak görevi ise, Batı medyasına düştü. Avrupa’da yayın yapan birçok gazete, idamları DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile meşrulaştırırken, Türkiye’de bu görevi çukur medyası üstlendi. Batı’nın terör örgütü PYD/YPG’ye silah verirken DEAŞ’ı bahane olarak kullanmasının ardından böyle bir yöntemi seçmesi ise şaşırtmadı.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 03:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Erkan karacaErkan karaca50 dk önce
    Bende idam batida oluyor sandim
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 54 dk önce
    AsılSeni AsmakLazımSinsiSisi. Batının Uşağı.
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