Müslümanlarının Telefon Kullanması Suç!

Myanmar hükümeti yapmış olduğu katliamları, tecavüzleri ve zulümleri dünyaya duyurmasın diye Müslümanların telefon kullanmalarını bile suç olarak görüyor. Myanmar hükümetine aleyhine yazı yazan ve tecavüz ve cinayetleri dünyaya duyuran gazeteyi geçtiğimiz aylarda kapatan budist rejim şimdide cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu ve ağır yaptırımların olacağını bildiriyor.



Arakanda budist zulmü bitmek bilmiyorken illa dünyadaki insanların tepki vermesi için aynı anda yüzlerce kişinin katledilmesimi gerekiyor? yapılan zulümlere ve baskılara rağmen ayakta durmaya çalışan Arakan müslümanların kendilerine yapılan katliamları dünyaya duyurmak icin kullandiği telefonlarıda hükümet güçleri suç olarak sayıyor ve hapis cezasıyla carptiriyor.

ıslahhaber