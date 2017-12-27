Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Müslümanların tamamı işkence gördü

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Karaki, "İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı her türlü işkenceye maruz kaldı." dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:06
Müslümanların tamamı işkence gördü

Beraberindeki heyetle Fas'ın başkenti Rabat'a gelen Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, Fas hükümeti koalisyon ortaklarından İlerleme ve Sosyalizm Partisinin yöneticileriyle görüştü.

Karaki, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde 400'den fazlası çocuk olmak üzere 7 bin Filistinli tutuklunun bulunduğunu söyledi.

ABD'nin Kudüs kararının ardından gözaltıların arttığına dikkati çeken Karaki, "İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı her türlü işkenceye maruz kaldı." diye konuştu.

İsa Karaki, serbest bırakılan bazı esirler ile yaptığı Fas ziyaretinde, Filistinli esirlerin sıkıntılarını anlatmayı ve İsrail işgal güçlerinin suçlarını gündeme getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İlerleme ve Sosyalizm Partisi yöneticilerinden İsmail el-Alevi de Filistinli tutuklular dosyasına her düzeyden destek verilmesi gerektiğini ifade etti

 

 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:06
  1. İsmail el-Alevi
  2. Filistinli tutuklular
  3. Fas
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi öldürüldü
    1. TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi..
    2. İTÜ'den Ali Ağaoğlu'na 'Tesla' cevabı
    3. Katar'dan dünyaya Kudüs çağrısı
    4. İngilizler yazdı! 2018'de Türkiye...
    5. Afganistan'da intihar saldırısı: 15..
    6. Rusya: Amerika, DEAŞ'lılara askeri..
    7. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin..
    8. Kilis'te PKK operasyonu: 1 kişi..
    9. 26 ton kaldırıp Guinness rekoru kıran..
    10. Fatih'te yangın korkusu... Çok sayıda..
    11. Sinabung Yanardağı yeniden kül..
    12. Vladimir Putin resmen başkanlık için..
    13. Rus muhalif Aleksey Navalnıy, halkı..
    14. Malaga'dan Cenk Gönen kararı!
    15. Yıkım sırasında iş makinesi devrildi:..
    16. Afyonkarahisar'de 20 FETÖ sanığına..
    17. Kerkük'te istihbaratçıları öldürdüler!
    18. O katilin kimliği belirlendi
    19. Almanya'da öyle bir anket açıklandı..
    20. Rusya istedi, PKK anlaştı
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor