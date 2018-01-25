Müslümanların evlerini yıktılar...

İsrail askerleri, Nablus kentindeki tarım arazisinde yer alan ve Filistinlilere ait 3 baraka evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Akraba beldesi yakınlarındaki tarım arazisinde bulunan Filistinli Zuheyr Beni Minya'ya ait evler ile 1 ağıl, İsrail ordusunun buldozerlerince yıkıldı.

Yapıların "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen yıkım işlemine İsrail askerlerinin de eşlik ettiği belirtildi.

İsrail güçleri bugün ayrıca Batı Şeria'daki Ağvar bölgesinde bir Filistinliye ait, inşa edilmekte olan evi de "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkmıştı.

Tarım ve hayvan yetiştiriciliği için elverişli olduğu belirtilen Akraba bölgesi, İsrail askerlerinin sık sık Filistinlilerin mülklerine yönelik yıkımlarına sahne oluyor.