Müslümanların dramını yılın fotoğrafı seçtiler

Çare arayacaklarına şov peşindeler. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Almanya bölümünün birinci seçtiği 2017 yılının fotoğrafı, üzgün bakışları ve etkileyici gözleri ile beş yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk Zehra'ya ait.

UNICEF, fotoğrafın Kudüs doğumlu fotoğraf sanatçısı Muhammed Muheisen tarafından Ürdün'ün Mafrak kenti yakınında çekilmiş olduğunu açıkladı.hra 2015'te ailesi ile birlikte Suriye'den kaçarak Ürdün'deki mülteci kampına gelmiş ve o zamandan bu yana da oradaki çadırkentte yaşıyor.

UNICEF-Almanya'ya evsahipliği yapan Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender, fotoğrafın birinci seçilmesiyle ilgili olarak "Bu yüze hep bakılmalı, bu fotoğraf milyonlarca çocuğun kaderini yansıtmakta" diye konuştu.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜLÜK ARAKANLILARA

UNICEF'in yılın fotoğrafları listesinin ikinci ve üçüncüleri ise Myanmar'da kendilerine uygulanan şiddet nedeniyle komşu Bangladeş'e kaçan yüzbinlerce Arakanlı Müslüman ile ilgili fotoğraflar.