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Müslümanların dramını yılın fotoğrafı seçtiler

UNICEF, ailesi ile birlikte Suriye’den kaçarak Ürdün'deki bir mülteci kampına sığınan beş yaşındaki Zehra’nın fotoğrafını yılın fotoğrafı seçti.

22 Aralık 2017 Cuma 21:18
Müslümanların dramını yılın fotoğrafı seçtiler

Çare arayacaklarına şov peşindeler. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Almanya bölümünün birinci seçtiği 2017 yılının fotoğrafı, üzgün bakışları ve etkileyici gözleri ile beş yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk Zehra'ya ait.

UNICEF, fotoğrafın Kudüs doğumlu fotoğraf sanatçısı Muhammed Muheisen tarafından Ürdün'ün Mafrak kenti yakınında çekilmiş olduğunu açıkladı.hra 2015'te ailesi ile birlikte Suriye'den kaçarak Ürdün'deki mülteci kampına gelmiş ve o zamandan bu yana da oradaki çadırkentte yaşıyor.

UNICEF-Almanya'ya evsahipliği yapan Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender, fotoğrafın birinci seçilmesiyle ilgili olarak "Bu yüze hep bakılmalı, bu fotoğraf milyonlarca çocuğun kaderini yansıtmakta" diye konuştu.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜLÜK ARAKANLILARA

UNICEF'in yılın fotoğrafları listesinin ikinci ve üçüncüleri ise Myanmar'da kendilerine uygulanan şiddet nedeniyle komşu Bangladeş'e kaçan yüzbinlerce Arakanlı Müslüman ile ilgili fotoğraflar.

 Çocuğunun ve kendisinin hayatını kurtaran Arakanlı kadın

Bangladeş doğumlu K.M.Esad adlı sanatçının fotoğrafında, kucağında bir bebek taşıyan ve denizden çıkmakta olan bir kadın görülüyor. UNICEF‘in "Kendisinin ve bebeğinin yaşamını kurtarma anının görüntüsü" olarak nitelediği, tahminen 320 bin çocuğun etkilendiği bir insanlık faciasının belgesi olarak değerlendirilen bu fotoğraf ikinci seçildi. Fotoğraf Bangladeş'in Cox's Bazar kenti sahillerinde çekilmiş.

Üçüncülüğe layık bulunan Kanadalı sanatçı Kevin Frayer'in fotoğrafında ise bir mülteci kampına gıda maddesi yardımının ulaştığı bir sırada yaşanan çaresizlik anı siyah-beyaz çekimle etkileyici bir biçimde objektife yansımış.

 Bir mülteci kampına gıda maddesi yardımının ulaştığı çaresizlik anı

2000 YILINDAN BU YANA DÜZENLENİYOR

UNICEF-Almanya‘nın 2000 yılından bu yana düzenlediği uluslararası yılın fotoğrafı yarışmasına bu yıl yine dünyanın dört bir köşesinden fotoğraf sanatçıları 115'ten fazla foto-röportajla katıldılar.

UNICEF bu yarışma ile dünya çapında çocukların kişiliklerini ve yaşam şartlarını çarpıcı bir biçimde belgeleyen fotoğrafları ya da foto-röportajları ödüllendiriyor. Bağımsız bir jüri ilk üçe giren fotoğrafları seçiyor, ayrıca 10 fotoğrafa da onur ödülü veriyor.

dpa, KNA, ÇA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:18
  1. UNICEF
  2. mülteciler
  3. Arakanlı mülteciler
  4. UNICEF yılın fotoğrafı
  • Ali kocAli koc1 gün önce
    Allahim insallah bu masum insanlarin yuzunun bir gun gulmesini nasip ederde o gulen yuzleri birinci gelir insallah amin
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