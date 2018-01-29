Müslümanları zorla Hıristiyan yapıyorlar

Finlandiya'nın Oulu şehrindeki Müslüman sığınmacılar halka açık yüzme havuzlarında hızlandırılmış vaftiz törenleriyle Hıristiyanlaştırıldı.

http://tundratabloids.com'da yer alan habere göre havuzda bulunan birçok sığınmacı Finlandiya Evanjelist Lüteryen Kilisesi'ne vaftiz olduklarının farkında bile değil.

Oulu'da çalışan Lutheran papaz Arpad Kovacs, "Bağımsız Hıristiyan cemaatler, sığınmacılara vaftiz etmek için sadece bir saat süren bir kursun ardından insanlara vaftiz belgesi veriyor. Bu insanları yanıltıcı bir uygulama" dedi.

Bağımsız bir Hıristiyan grup Oulun Lähetysurakunta, geçen sene Raksila yüzme havuzunda yaklaşık 10 sığınmacıyı vaftiz ettiğini açıkladı.

Cemaatin papazlarından Jari Ruonala, vaftizlerin büyük bir karışıklıkla yapılmadığını ve konunun çok fazla dikkat çekmesinin şaşırtıcı olduğunu söyleyerek, "Bu, insanların bilmeleri gereken bir şey değil. Mesele gömülmeli" dedi.

SIĞINMA BELGESİ İÇİN DİNİ DÖNÜŞÜM

Finlandiya'daki Lutheran kilisesi, iki yıl önce ülkeye sığınma başvurusu yapan çok sayıda sığınmacı için savunuculuk yapan güçlü bir ses oldu. Yeni gelen sığınmacılar arasında çok sayıda Hıristiyanlığa dönüşüm olduğunu iddia edildi.

Dini dönüşümler üzerine tartışmalar sürerken, Finlandiya Göçmenlik Servisi, sığınmacılar tarafından Hıristiyanlığa dönüşümün nasıl yapıldığına ilişkin rehber yayınladı .

Ulusal Kilise Konseyi, sığınmacıların törenin anlamını anlayıp anlamadığından emin değil. Konseyden Marja-Liisa Laihia "Vaftiz çok hızlı gerçekleşiyor ve sığınmacıların vaftizi gerçekleştiren toplum hakkında bilgi sahibi olmaması elbette zahmetlidir" diyor. İslam ülkelerinden gelen insanlar için, Hıristiyanlık içinde mevcut birçok farklı mezhebin kafa karıştırıcı olacağını belirten konsey, yeni dönüştürülenler için dini öğretimin birkaç ay süreceğini öneriyor.

Laihia, Hıristiyanlığa geçişin göçmenlik makamlarıyla yapılacak başvurulara yardımcı olacağını düşünen sığınmacıların olduğunu, ancak kilisenin böyle bir söz vermediğini sözlerine ekledi.

Papazlar hızlandırılmış vaftiz töreninin havuzun kalabalık olmadığı zamanlarda yapıldığını, yaz aylarında ise toplu vaftizlerin gölde ve nehirlerde yapıldığını söylüyor.

Oulu şehir yetkilileri, umumi havuzlarda uygulanan vaftizlerin duyulmasına şaşırdıklarını açıkladı.

Raksila'daki havuz yöneticisi Jari Leviäkangas, sağduyunun hakim olacağından emin olduğunu söyleyerek, "Bu mesele tekrar ortaya çıkarsa, pozisyonumuz havuzun yüzmeye ayrılmış olması" dedi.

Daha çok Almanya'da görülen, Martin Luther'in öğretilerini takip eden Lüteryen Kilise, sığınmacıların "yüzme havuzlarında vaftiz" yapılmasını öneriyor.