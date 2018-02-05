Müslümanları katletmek için...

15 üyeli konsey, Pyongyang’ın nükleer ve balistik füze programlarına kaynak sağladığı için, kömür, demir, kurşun, tekstil ve deniz ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı. 2006 yılından bu yana Kuzey Kore üzerindeki yaptırımlar oy birliğiyle artırıldı.

SURİYE, MYANMAR

Gözlemciler, 2012 ve 2017 yılları arasında Suriye ile Myanmar arasında sürmekte olan balistik füze işbirliğini araştırdıklarını açıkladılar.

Suriye rejimi ve Myanmar ordusunun kitlesel soykırım yaptığı BM raporlarında kanıtlanıyor.

2012 ve 2017 yılları arasında Suriye Bilimsel Araştırma Merkezinin 40’dan fazla bildirilmemiş Kuzey Kore sevkiyatı olduğu belirtildi.

BM gözlemcileri, “balistik füze ve kimyasal silah programlarında madde taşımacılığı da dahil olmak üzere silah ambargosu ve diğer ihlallere ilişkin daha fazla kanıt” gösterdi.

Ayrıca, Suriye’ye giden iki Kuzey Kore gönderisinden gelen kargoyu denetlediler.

Gözlemciler, her ikisinde de büyük ölçekli sanayi projesine eşit bir alanı kaplayabilecek asit dayanımlı fayanslar bulunduğunu bildirdi.

Gözlemciler ele geçirilen gönderilerin “bir kimyasal fabrikanın iç duvarlarını inşa etmek için kullanılabileceğini” söyledi.

Suriye kimyasal silahlarını 2013 yılında imha etmeyi kabul etti. Ancak diplomatlar ve silah denetçileri Suriye rejiminin gizlice yeni bir kimyasal silah geliştirmiş olacağını belirtiyor.

SURİYE REJİMİ, BM RAPORU HAKKINDA BİR AÇIKLAMA YAPMADI.

BM gözlemcileri, Myanmar’ın Kuzey Kore’den balon füze sistemleri aldığını ve çoklu roketatarları ve havadan karaya füze sistemlerini de içeren konvansiyonel silahlar aldığına dair kanıtları bulunduğunu belirtti.

Myanmar BM Büyükelçisi Hau Do Suan, Myanmar hükumetinin “Kuzey Kore ile herhangi bir silah ilişkisi bulunmadığını” ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyduğunu söyledi.