Müslümanları kafalarına poşet geçirip sorguluyorlar

Uygurca yayın yapan Özgür Asya radyosu Mısır hapishanelerinde gözaltında tutulan Uygurlu öğrencilerin Çin polisi tarafından sorgulandığını duyurdu.

Üç hafta önce yüz Uygurlu Ezher öğrencisi Çin devletinin isteği üzerine evlerinden ve yurtlarından toplanarak Mısır polisi tarafından tutuklanıp hapishaneye konuldu. Şu ana kadar avukatların ve insan hakları temsilcilerinin öğrencilerle görüşmesine izin verilmedi.

Öğrencilerden edinilen bilgilere göre Doğu Türkistanlı öğrenciler kötü şartlarıyla bilinen Tarra,Akrab ve Burcul Arab hapishanelerine dağıtıldılar. Öğrencilerden biri hapishane görevlilerinden birinin telefonuyla Uygurca yayın yapan Özgür Asya radyosuna ulaştı. Öğrenci, Çin polisinin öğrencileri sorgularken kafalarına siyah poşet geçirdiklerini ve çok zor şartlarda sorgulanduklarını bildirdi. Tutuklu Uygurlu öğrenci günde bir kere yemek verildiğini, sıcak hava ve kötü şartlar sonucunda çoğunun hasta olduğunu haber verdi. Ayrıca aralarında Kazak öğrencilerinin de bulunduğunu ve Kazaklara Uygurlarla olan irtibatları sorulduğunu aktardı.

Şu ana kadar Mısır makamlarından öğrencilerin akibetiyle ilgili bir açıklama yapılmazken Çin pasaportu taşıyan Ezher öğrencilerine yönelik tutuklamaların devam ettiği yönünde haberler gelmekte. Şu ana kadar serbest bırakılan öğrenci olduğu yönünde basında herhangi bir habere de raslanmadı.