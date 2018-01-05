Müslümanları idam etmeye başlayacaklar

İsrail parlamentosu, "teröristlerin" idam cezasına çarptırılmasını kolaylaştıran bir yasa tasarısına ilk onayı verdi. Başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok kurum ve kuruluş İsrail'e tepki gösterdi. İsrail parlamentosundaki (Knesset) Arap vekiller, "Hukuki suçlu, işgal gücü ve onun Filistin halkına karşı baskıcı ve suç içeren uygulamalarıdır. İşgalci askerler, kadın, çocuk demeden öldürüp sokaklarda idamlar gerçekleştiriyorlar. Yargılanması gereken onlardır, işgale direnme hakkını kullanan halkımız değil" açıklaması yaptı.

Ortak Arap Listesi milletvekilleri tarafından yapılan açıklamada, Knesset'te ilk oylaması gerçekleştirilen yasa tasarısına ilişkin, "Bu, İsrail siyaseti ve Binyamin Netanyahu hükümetinin vardığı siyaseti ve ahlaki seviyesizliğin yansımasıdır. Netahyahu, Avigdor Liberman ve Naftali Bennett'in öncülük ettiği faşist uygulamaların ve kanunlardaki tehlikelerin artırılmasına işaret etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yasa tasarısının "cinayete kanuni ruhsat" olarak nitelendiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tasarının oylanması, İsrail'in yönünün savaşa ve işgal ile yerleşimin meşrulaştırılmasına dönük olduğunun son kanıtıdır. Hukuki suçlu, işgal gücü ve onun Filistin halkına karşı baskıcı ve suç içeren uygulamalarıdır. İşgalci askerler kadın, çocuk demeden öldürüp sokaklarda idamlar gerçekleştiriyorlar. Yargılanması gereken onlardır, işgale direnme hakkını kullanan halkımız değil."

Açıklamada ayrıca, "Halkımız her türlü baskıcı uygulama ve keyfi, faşist kanundan daha güçlü olacaktır. Cellatlara ve işgalcilere karşı davanın adilliği, azmi ve inancıyla zafer kazanacaktır." denildi.

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı dün Knesset'te yapılan ilk oylamada 49'a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

ÜÇ ONAY DAHA GEREKİYOR

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın girişimiyle hazırlanan tasarının yasalaşması için parlamentoda üç kez daha onaylanması gerekiyor. İsrail'de mevcut idam yasası, üç askeri hâkimden oluşan mahkeme heyetinin oy birliğiyle karar almasını öngörüyor. Parlamentoya sunulan tasarı ise oy çokluğunu yeterli kılıyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsrailli güvenlik güçlerince tutuklanan Filistinliler söz konusu askeri mahkemelerde yargılanıyor.

İsrail sivil mahkemelerde cinayet suçundan idam cezasını 1954 yılında kaldırdı. Ancak idam cezası; soykırım, vatana ihanet, insanlık suçları, savaş suçları ve Yahudi halkına karşı suçlar gibi durumlarda pratikte hâlen verebiliyor.

Netanyahu geçen Haziran ayında bir Filistinli tarafından bıçaklanarak öldürülen üç İsrailli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunurken, idam cezasının belli vakalarda uygulanması gerektiğini ifade etmişti.

120 sandalyeli mecliste 49 ret oyuna karşılık 52 "evet" oyuyla kabul edilen tasarı, "terör" suçundan hüküm giyenlerin askeri mahkemeler tarafından idam cezasına çarptırılmasını kolaylaştırıyor. İsrail'de en son 1962 yılında Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann idam edildi.

Parlamentodaki oturumda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da tasarı lehinde oy verdi. Oylama öncesi parlamentoya hitap eden Netanyahu, "aşırı durumlarda" idam cezasının uygulanmasından yana olduğunu belirterek, "katliam yapıp sonra da gülen biri, hayatını parmaklıkların ardından geçirmemeli. İdam edilmeli" dedi.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez, 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

Mepa News