Müslümanları hedef alan Londra saldırısının faili belli oldu

Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi'nde teravihten çıkan Müslümanların üzerine kiraladığı aracı sürerek 1 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın 48 yaşındaki Darren Osborne olduğu açıklandı.

Öte yandan Londra Belediye Başkanı Sadık Khan yaptığı açıklamada, olayı “korkunç bir terörist saldırısı” olarak nitelendirdi.