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Arakan'da Müslümanları güpegündüz katlettiler!

Uluslararası haber ajansı, Arakan'da geçen yıl Eylül ayında 10 Müslüman'ın güpegündüz katledildiği ana ilişkin fotoğrafları ortaya çıkardı.

09 Şubat 2018 Cuma 11:30
Arakan'da Müslümanları güpegündüz katlettiler!

Reuters haber ajansı, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanların (Rohingyalar) askerler ve köylüler tarafından öldürülmesine ilişkin bir araştırmanın detaylarını yayımladı.

Ajans, Myanmar'da tutuklanan iki gazetecisinin bu araştırma nedeniyle hapsedildiğini söylüyor.

Gazeteciler, Myanmar'da devlet sırları kanununu ihlâl etmekle suçlanıyor.

Ajans, Wa Lone ve Kyaw Seo Oo isimli iki muhabirinin, gaçen yıl Arakan eyaletinde 10 kişinin öldürülmesini ortaya çıkardıklarını söylüyor.

Ajans bu kişilerden ikisinin Budist köylülerce keskin aletler kullanılarak öldürüldüklerini, diğerlerinin ise ordu tarafından vurulduğunu söylüyor.

Myanmar ordusu tarafından yapılan bir soruşturmanın sonuçları gazetecilerin bulgularını desteklemiş ancak araştırmaya ilişkin açıklamada söz konusu 10 kişi 'Bangladeşli teröristler' olarak tanımlanmıştı.

Myanmarlı gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 12 Aralık'ta polisle buluştuktan sonra gözaltına alınmıştı.

Yetkililer gazetecilerin "Arakan eyaletine ve güvenlik güçlerine ilişkin önemli ve gizli hükümet belgelerini ellerinde bulundurmaktan tutuklandıklarını" açıkladı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 11:30
  1. Myanmar
  2. müslüman

YORUM YAZ

  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Rabbim bu mübarek gün inşallah sizi kahru perişan eyler!Zalimler! Aşağılık mahluklar! Bunların hesabını inşallah vereceksiniz!
  • HESAP VERECEĞİZHESAP VERECEĞİZ2 sa önce
    İSLAM BİRLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAYIP AB NİNPEŞİNDEN GİDENLER VE SADECE KENDİLERİNİ DÜŞÜNEN BÜTÜN MÜSLÜMANLAR DÜNYADAKİ BÜTÜN MAZLUMLARIN HESABINI HEM BU DÜNYADA HEMDE AHİRETTE VERECEK
  • Mehdi A.S.Mehdi A.S.2 sa önce
    Artik mehdi a.s. gelsin insallah bu zulum bitsin! Hergun musliman oluyor hic kafir oldugunu duydunuzmu?
  • AAAA2 sa önce
    RABBİM BU SOYSUZ ŞEREFSİZLERİN İKTİDARINI BAŞLARINA YIKSIN.
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