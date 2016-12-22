Müslümanları fişleme konusunda haklı çıktım”

Münübe Yılmaz

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Ankara’da yaşanan Büyükelçi suikastı ve Pazartesi günü Almanya’nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen tır saldırısının, kendisinin Müslümanlar, terörizim ve göçmenler ile ilgili tavrı konusunda haklılığını ispatladığını açıkladı.

Son günlerde yaşananların çok utanç verici olduğunu söyleyen Trump, “Türkiye ve Almanya’daki saldırılar beni, Müslümanları kayıt altına alma ve Müslümanların göçmenlik konusundaki planlarımı tekrar düşünmeye ve değerlendirmeye yönlendirdi. Bu terör olayları benim yüzde yüz haklı olduğumu kanıtladı” dedi. Florida’nın Mar-a-Lago bölgesindeki malikanesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, saldırıların bireylere değil, tüm insanlığa yapıldığını söyledi. Trump, seçim kampanyası boyunca, Müslüman göçmenlerin ABD’ye girişini kısıtlayacağını söylemiş, başkan seçildikten bir müddet sonra ise terörist olaylar ile bilinen bazı ülkelerden gelen Müslümanları ABD’ye almayacağını ifade etmişti. Trump’ın, Müslümanları kayıt altına alma konusunda fikirleri ise Apple, Facebook ve Google gibi şirketlerden destek bulmamıştı.