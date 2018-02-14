Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Müslümanlara zorla komünist marşı!

Çin hükümetinin doğu Türkistan'da uygur halka yönelik baskı ve asimilasyon politikası devam ediyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:13
Müslümanlara zorla komünist marşı!

Çin hükümetinin doğu Türkistan'da uygur halka yönelik baskı ve asimilasyon politikası devam ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan en son görüntüler, Çin'in Uygur halka yönelik politikalarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Görüntüler, Uygur insan hakları aktivisti Abdulgani Sabit tarafından yayınlandı. Paylaşılan videoda kendilerine zorla Çin Komünist Partisi'ni, devleti ve komünizmi öven marşlar söyletilen tutuklu Uygurlar görünüyor. Elleri bağlı bulunan, gözlerinde korku ve endişe hakim olan ve tek sıraya dizilmiş Müslüman Uygur tutuklular marşı söylüyor.

Çin'in, Uygur halka yönelik benzer uygulamalar gerçekleştirdiği biliniyor. Daha önce de bölgede Uygur halka Çin Komünist marşları söyletildiği, devletin değerlerinin zorla övdürüldüğü, dans ettirildiği ve resmi bayram günlerinde meydanlarda kutlamalara zorla götürüldüğü biliniyor.

Çin Doğu Türkistan'ın Uygur halkını ayrılıkçı olarak niteliyor ve onları asimile etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Çin hapis, işkence, aile üyeleri ile tehdit, öldürme gibi yöntemlere sık sık başvuruyor. Dünya çapında Çin'e neredeyse hiçbir tepki gösterilmezken, Uygur halkın yaşadıkları çoğu zaman medyaya dahi yansıyamıyor. Bu video, Uygur halka yönelik politikaların basına yansıyabildiği ender görüntüleri içeriyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:13
  1. çin doğu türkistan zülum
  2. Çin
  3. Uygur halka yönelik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da ortalık karışıyor: Zulüm payidar olmaz
    1. İran'da ortalık karışıyor: Zulüm..
    2. Maliye Bakanı açıkladı: Elektrik otoya..
    3. Azerbaycan: PKK'lı teröristler o..
    4. NATO'da kritik görüşme başladı
    5. Türkiye'den Kritik ABD açıklaması
    6. Facebook artık 'emekli platformu' oldu
    7. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depoda..
    8. Müslümanlara zorla komünist marşı!
    9. Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!
    10. Tillerson'dan bir Türkiye açıklaması..
    11. Yeni Bağdadi iddiası ortalığı karıştırdı
    12. Rusya'dan Kıbrıs açıklaması
    13. Erdoğan açıkladı: Büyük tehdit
    14. İsrail'den Türkiye'ye HAMAS suçlaması
    15. Bilim Kurdu’nun ilk dönemi başarıyla..
    16. İstanbullulara akşam şoku! yüzde 80'e..
    17. Kudüs aşkına
    18. Turkcell ve Samsung 5G için güçlerini..
    19. Öğrenciler Halk Ekmeği ziyaret etti
    20. ABD destekli özel komando birliği ile..
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!