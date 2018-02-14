Müslümanlara zorla komünist marşı!

Çin hükümetinin doğu Türkistan'da uygur halka yönelik baskı ve asimilasyon politikası devam ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan en son görüntüler, Çin'in Uygur halka yönelik politikalarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Görüntüler, Uygur insan hakları aktivisti Abdulgani Sabit tarafından yayınlandı. Paylaşılan videoda kendilerine zorla Çin Komünist Partisi'ni, devleti ve komünizmi öven marşlar söyletilen tutuklu Uygurlar görünüyor. Elleri bağlı bulunan, gözlerinde korku ve endişe hakim olan ve tek sıraya dizilmiş Müslüman Uygur tutuklular marşı söylüyor.

Çin'in, Uygur halka yönelik benzer uygulamalar gerçekleştirdiği biliniyor. Daha önce de bölgede Uygur halka Çin Komünist marşları söyletildiği, devletin değerlerinin zorla övdürüldüğü, dans ettirildiği ve resmi bayram günlerinde meydanlarda kutlamalara zorla götürüldüğü biliniyor.

Çin Doğu Türkistan'ın Uygur halkını ayrılıkçı olarak niteliyor ve onları asimile etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Çin hapis, işkence, aile üyeleri ile tehdit, öldürme gibi yöntemlere sık sık başvuruyor. Dünya çapında Çin'e neredeyse hiçbir tepki gösterilmezken, Uygur halkın yaşadıkları çoğu zaman medyaya dahi yansıyamıyor. Bu video, Uygur halka yönelik politikaların basına yansıyabildiği ender görüntüleri içeriyor.