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Müslümanlara 'ya işinizi, ya dininizi' baskısı

Müslüman bir grubun yasal süreç başlattığı konu Dünya Müslümanları'nın gündemine düştü. Bir grup Müslüman, eski patronlarına İslamafobik tehdidi için dava açtı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:45
Müslümanlara 'ya işinizi, ya dininizi' baskısı

ABD'de eski işverenlerine karşı hukuki şikayet başlatan grup, çok konuşulan konulardan biri oldu. İşten yöneticilerinin İslam düşmanı baskıları nedeniyle ayrıldığını söyleyen grup, işverenlerinin kendilerine 'ya dininizi seçin, ya da işinizi' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

ABD'nin ünlü Otomobil Firması Brose Jefferson'da çalışan 16 Müslüman, ani bir karar ile işten çıktı. Konu kendilerinin açıkça dinsel ayrımcılığa uğramasının yanı sıra, işverenlerinin kendilerine yaptığı alçakça tehditti. Çalışanların işten çıkmasına neden olan ise yöneticilerinin dinlerini değiştirmesini istemeleri nedeniyle oldu. Çalışanlara göre bu bardağı taşıran son damla oldu. Bu hareket kendilerine açıkça istifa baskısı yapmaktı.

16 Müslüman çalışanın avukatlarından biri olan Cary McGehee, suçun son derece açık olduğunu bu yapılanın yasal olmadığını savunurken, Brose Jefferson'un ana yönetimi de konu ile ilgili hassasiyet taşıdıklarını ve gerekenin yapılacağını belirtti.

İndependent'in haberine göre Brose Jefferson şirketi konunun medyaya taşınmasından da bir hayli rahatsız. Konu hukuki sürece taşınmış durumda ve karar bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:45
  1. ya işinizi
  2. ya dininizi
  3. İslamafobik tehdidi
  4. ABD İslamafobik tehdidi
  • KalenderKalender28 dk önce
    Sıra buralara kadar geldiyse tarihteki dinler savaşıyavaş yavaş başlıyacak demektir. Kartopu gibi büyüyüp çığ olacağı kesin. Aziz dostlar, insanoğlu fıtratına uygun davranmaya maalesef devam ediyor. Ne kadar uygar bir toplum olursanız olun, can çıkar huy çıkmaz sözü çok doğru.
Bugünkü Akit

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