Müslümanlara 'ya işinizi, ya dininizi' baskısı

ABD'de eski işverenlerine karşı hukuki şikayet başlatan grup, çok konuşulan konulardan biri oldu. İşten yöneticilerinin İslam düşmanı baskıları nedeniyle ayrıldığını söyleyen grup, işverenlerinin kendilerine 'ya dininizi seçin, ya da işinizi' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

ABD'nin ünlü Otomobil Firması Brose Jefferson'da çalışan 16 Müslüman, ani bir karar ile işten çıktı. Konu kendilerinin açıkça dinsel ayrımcılığa uğramasının yanı sıra, işverenlerinin kendilerine yaptığı alçakça tehditti. Çalışanların işten çıkmasına neden olan ise yöneticilerinin dinlerini değiştirmesini istemeleri nedeniyle oldu. Çalışanlara göre bu bardağı taşıran son damla oldu. Bu hareket kendilerine açıkça istifa baskısı yapmaktı.

16 Müslüman çalışanın avukatlarından biri olan Cary McGehee, suçun son derece açık olduğunu bu yapılanın yasal olmadığını savunurken, Brose Jefferson'un ana yönetimi de konu ile ilgili hassasiyet taşıdıklarını ve gerekenin yapılacağını belirtti.

İndependent'in haberine göre Brose Jefferson şirketi konunun medyaya taşınmasından da bir hayli rahatsız. Konu hukuki sürece taşınmış durumda ve karar bekleniyor.