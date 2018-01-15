Müslümanlara soykırım yapıyorlar

İngiliz Guardian gazetesinin küresel ölçekte yürüttüğü bir çalışma, 2017 yılında yıllık olarak %42 artış ile 15 bin sivilin ateşli silahlar ve hava saldırılarında kullanılan mühimmatın patlamasıyla öldüğü gerçeğini gözler önüne seriyor.

Hava saldırılarının neden olduğu artışın, Irak’ta Musul ile Suriye’de Rakka kentlerinin terör örgütü DEAŞ’ın elinden alınması amacı ile yürütülen operasyonlar esnasında gerçekleştiği görülüyor.

Milletvekilleri rakamların "son derece ilgi çekici" olduğunu, Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen ve bir kişinin DEAŞ teröristleri olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan yasal ölçütlerin netliği konusunda şüpheler oluştuğunu ifade ettiler.

İngiltere, icra ettikleri hava saldırılarının sivil ölümlere neden olduğuna dair 'inandırıcı bir kanıt bulunmadığını' açıklarken ABD ordusu, Suriye ve Irak'ta 'yanlışlıkla' en az 801 sivili öldürdüğünü itiraf etti. (Batılı araştırma kuruluşlarının açıkladığı rakamlara göre bu sayı sadece Musul'da 10 binden fazla)

Ateşli silahlardan kaynaklanan sivil kayıplarına dair çalışmalar yürüten "Silahlı Şiddete Karşı Eylem" inisiyatifi tarafından derlenen küresel bir araştırma, hava saldırılarında kullanılan mühimmattan kaynaklı sivil ölümü sayısının 2016'da 4.920 iken 2017 yılında % 82’lik bir artış göstererek 8,932 gibi dehşet verici bir zirveye tırmandığını gözler önüne seriyor.

2017 yılında farklı gerekçelerle icra edilen saldırılardan en fazla sivilin yaşamını yitirdiği ülkeler sırası ile Suriye % 55’lik artış ile 8,051, Irak %50’lik bir artış ile 3,271 ve Afganistan ise 994 sivil.

Meclis Genel Sekreteri Clive Lewis, düşman savaşçılarının nasıl tespit edildiğini ortaya koyarak sivil zararları azaltma konusundaki kararlılığı konusunda kamuoyunun rahatlatılması gerektiğini çağrısında bulundu.

Lewis, "Irak ve Suriye’deki DEAŞ’a karşı yürüttüğümüz askeri faaliyetlerden doğan zorluklardan bir tanesi, bir kişinin DEAŞ savaşçı olmasının belirleyecek net hukuki kriterler bulunmamasıdır." dedi.

Lewis sözlerinin devamında, "Birliklerimize karşı düzenlenen saldırılara ‘Doğrudan katılanlar’ ile ‘katılmayanlar’ arasında etkili bir şekilde ayrım yapmak; meşru ve sivil hedefleri ayırt etmenin yegane ön şartıdır.” ifadelerini kullandı.

Guardian gazetesinin çalışmasında, bireysel olaylar İngiliz makamlarının raporlarından derlenen rakamlar, resmi istatistiklerden çok daha yüksek olsalar da izleme örgütlerininkilerden daha düşük.

Irak ve Suriye'deki yaşanan sivil ölümlerini takip eden Airwars kurumuna göre, geçen yıl Irak'ta bulunan DEAŞ yapılanmasına yönelik ABD öncülüğündeki askeri operasyonların sonucu olarak 11.000 ila 18.000 arasındabir sivil ölüm gerçekleşti.

Associated Press geçen ay yayınladığı bir raporunda, sadece Musul'da yaşanan tahmini sivil ölümlerin sayısını 9000 olarak belirtildi.

“Silahlı Şiddete Karşı Eylem" inisiyatifinin icra direktörü olan Lain Overton, İngiliz makamların kendi hava saldırılarının Irak ve Suriye'de sivilleri öldürdüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmadığına dair iddialarının şüphe uyandırıcı olduğunu söyledi.

Overton, "Terörizmle mücadele girişiminde bulunan birlikler, tehdit olarak değerlendirdikleri topluluklara karşı hava silahları kullanıyorlar ve bunu yaparken çok fazla sivil öldürüyorlar" dedi.

Overton, "Bu, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin icra ettiği operasyonlarda sivillerin öldüğüne dair hiçbir kanıt bulunmadığı yönündeki iddialarıyla ilgili ciddi sorular gündeme getiriyor." ifadelerini kullandı.

Airwars yöneticisi Chris Woods ise, "Bu savaşlar kentsel alanlarda gerçekleşiyor, bu yüzden çılgın rakamlar karşımıza çıkıyor." dedi.

İngiliz parlamentosu ‘Mülteci Komisyonu’ başkanı Thangam Debbonaire, Birleşmiş Milletler'i ve tüm ulusal hükümetleri, hava saldırılarının sivillere yönelik zararlı etkilerini görmeye ve azaltmaya çağırdı.

Debbonaire, "Bu rakamlar rahatsız edici. Sayıların arkasında insanlar var, sivil halk acı çekiyor. Yetişkinler ve çocuklar öldürüldü, sakatlandı, kayboldu ve psikolojik hastalıklar yaşayan kurbanlar haline geldiler" dedi.

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