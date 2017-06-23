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Müslümanlara saldırmaya başladılar...

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 1 Filistinli yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi.

23 Haziran 2017 Cuma 18:33
Müslümanlara saldırmaya başladılar...

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin ayrım duvarı ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlediği gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesi sonucu bir Filistinli yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi.

Ayrım Duvarına ve Yahudi Yerleşim birimlerine Karşı Halk Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde ayrım duvarına ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen haftalık gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un batısındaki Kefr Kadum beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu elinden yaralanan 17 yaşındaki bir Filistinli gencin ise Nablus'taki Refidya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Batı Şeria'nın farklı yerlerinde düzenlenen gösterilerde de onlarca kişinin İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilendiği belirtilen açıklamada, Filistinlilerin de İsrail askerlerine taş ve boş şişelerle karşılık verdiği ifade edildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına 2002'de ayrım duvarının inşasına başlamıştı.

Cuma günleri ayrım duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, sis bombası ve basınçlı atık suyla müdahale ediyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 18:33
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. Batı Şeria cenaze
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Şuİsrail, Yok Olsun Artık.
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