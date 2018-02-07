Müslümanlara saldırıp şehit ettiler

Najah Hastane sorumlusu Halid Velid Tayeh, Wafa haber ajansına verdiği demeçte, Nablus’ta 22 yaşındaki Filistinli’nin ağır yaralanmasından sonra salı günü hayatını kaybettiğini belirtti.

Ajansın bildirdiğine göre, İsrailli askerlerin şehre girmesinden sonra şiddet olaylarının patlak verdi ve en az 40 kişi yaralandı.

Wafa, altı Filistinlinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun bir sözcüsü soruşturma yapıldığını ve raporları doğrulayamayacağını söyledi.

Bethlehem merkezli Ma’an Haber Ajansı, İsrail askerlerinin Salı günü erken saatlerde insan avı başlattıklarını belirtti.

Wafa, ana yolların tıkadığını ve Huwwara kontrol noktasının kapatıldığını bildirdi.

İsrail askerleri kuzey Şanghay Kenti Jenin kentinde sabah baskını düzenleyerek Filistinli 22 yaşındaki Ahmad Jarrar’yı vurup öldürdü.