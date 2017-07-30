Müslümanlara kendileri için namaz kıldırtıyorlar...

Çin işgal yönetimi geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Tibet’te uyguladığı vahşet ve acımasız Çin faşizmi uygulamaları ile Tibet Canisi olarak ünlenen Çin Çüenggou’yu Urumçi’ye bölgesel ÇKP.genel Sekreteri olarak atamasından sonra Doğu Türkistan’daki Çin faşizmi ile Han şövenizmi içerikli uygulamalar bir biri ardı sıra uygulanmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında İşgal yönetiminin Hoten Valiliği tarafından yayınlanan “Namaz’a ait uygulamalarda 7 Noktayı Birleştirmek” adı altında bir genelge yayınlanmış ve bu genelge sosyal medya’da bir süre yer almış ve tartışmalara sebep olmuştu.

Çin’in Mayıs ayındaki bu 7 maddelik genelgesinde Namazda okunacak Kur’an süreleri,Cuma namazı öncesi İmam ve vaizler tarafından verilecek vaaz ve tebliğlerin içeriği,Cuma hütbesinin nasıl ve hangi konuda irad edileceği belirtilmekte idi.

Ayrıca, namazdan sonra okunacak tesbih duası,ezanın nasıl okunacağı de bildirilmişti. Bu genelge’de bu hususların icrası konusunda her hangi bir talimat yer almamakta idi. Uzmanlar bu durumun Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistan’daki geleneksel Önce uygulamak sonra yasalaştırmak (Evvek icra kılış kiyin Kanunlaşturuş) olarak tanımlanan sinsi,göz boyayıcı ve aldatma amaçlı icraatlari olduğunu öne sürmekte idiler.

Bu kez ise,Çin işgal yönetimi bu genelgenin uygulanmasına ait hususları Uygurca ve Çince olarak bastırmış ve cami ve mescit duvarlarına asmış bulunuyor. Bu durum ise,Mayıs ayındaki 7 Noktayı birleşmek adı altındaki genelgenin uygulanmaya başlandığını bildirmektedir.

Son günlerde sosyal medya’da yayınlanan bu uygulamalara ait resimlerde ezan,kamet(Tekbir).dua ve tesbihatın nasıl olacağı ve bu duaların içeriği ve benzeri hususları yer almaktadır.

1- Ezan:

Bizler bu vatan’ın(Çin’in) evlatlarıyız,Bizler bu vatan’ın evlatları olarak Vatanımız ulu,Vatanımız Ulu diyoruz !

Namaz vakti geldi.Dilek dilemeye geliniz ! Vatanımızın (Çin’in) birlik ve beraberliğini, güzelleşip gelişmesini dileyiniz ! istikrarını ve Gül Gülistan olmasını dileyiniz !

2- Kamet Getirme (Tekbir)

Biz bu vatanın(Çin’in)evlatları,Bu vatanın’Çin’in)evlatlarıyız.

Vatanımız uludur. Vatanımız uludur.Başarılar dileyelim.

Vatanımızın birlik-beraberlik ve istıkrar ve güvenliğini dileyelim.

Vatanımızın’Çin’in) gelişmesini ve güllenmesini dileyelim !

3- Tesbih

Devletimiz Çin’e minnettarlığımızı Bildiririz !

Başkan Xijipinge Minnettarlığımızı Bildiririz !

4- Dua:

Memleketimiz Hoten huzurlu ve güvenli olsun !

Hepimize huzur ve asayış yar olsun !

Büyüklerimizin bedeni sağlam ve ömrü uzun olsun !

Evlatlarımız sevinç ve mutluluk içinde yetişsin !

Birlik beraberlik ve barış tüm aileye yar olsun !

Barış ve şans hepimize yar olsun !

Çin’in Yüce Dinimize bu Alçakça Saldırısı yalnız Uygurlara değil,Tüm İslam Aleminedir

Uzmanlar, Çin işgal yönetiminin yüce dinimize karşı bu alçakça saldırıları ile hayasızca tahrife çalışmaya kalkışması sadece Müslüman Uygur Türklerine değil, yer yüzünde yaşayan yaklaşık 2 milyan İslam alemine karşı yapılan bir adice saldırı olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca, insan hakları,inanç özgürlüğü ve demokratik değerlerin ihlal edildiğini önce sürerek 20 bin km.’den gelerek Çocukları,kadınları ve masum silahsız sivil Müslüman halkı bombalayarak toptan katleden küresel güçlerin Çin’in bu hak ve hukuk tanımaz hayasızca saldırı ve tahribatı ve ağır insan hakları ihlalleri karşısında nasıl bir tavır takınacakları merakla bekleniyor.

Ayrıca,Çin’in her dediğini yerine getirmekten çekinmeyen ve teslimden haya etmeyen sözde Müslüman ülkelerin ateist ve dinsiz Faşist Komünist Çin’in bu alçakça saldırı ve tahrıfa çalışmalarına nasıl bir islami ve insani tutum takınacakları merakla gözleniyor.