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Müslümanlara karşı yeni önlemler alıyorlar

Trump yönetimi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden ABD'ye yapılacak yeni vize başvurularında artık yakın akrabalık veya bir iş yerinden kabul şartı arayacak

29 Haziran 2017 Perşembe 12:37
Müslümanlara karşı yeni önlemler alıyorlar

ABD Dışişleri Bakanlığının, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ" koşulu arayacağı bildirildi.

Amerikan Associated Press haber ajansı tarafından duyurulan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan yeni kuralların, ABD'de perşembe sabahından itibaren uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.

Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Somali, Libya, Sudan ve Yemen vatandaşları, yeni vize başvurularında ABD'de yaşayan yakın akraba veya yasal bir iş yerinden resmi kabul aldıklarını belgelemek durumunda olacak.

YAKIN AKRABA KOŞULU

Bakanlığın dünya genelindeki diplomatik misyonlarına gönderdiği belirtilen bilgi notunda, yeni vize başvurusunda bulunanların ABD'de yasal statüde yaşayan ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu, damat, gelin veya kardeşlerinin olup olmamasına bakılacağı belirtildi.

Bununla birlikte büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte, elti ve nişanlı gibi ikinci derecede yer alan aile bireylerinin bu kapsamın dışında kaldığı ve "yakın aile bağı" olarak değerlendirilmeyeceği not edildi.

Söz konusu 6 Müslüman ülkeden yeni vize başvurusunda bulunacak kişiler, ABD'de bu tür bir yakın akrabalık bağına sahip olmamaları durumunda yasal bir işletme veya kurumdan resmi bir kabul almış olmalarına göre değerlendirilecek.

GEÇERLİ ABD VİZESİNE SAHİP OLANLARI ETKİLEMEYECEK

Bu yeni düzenlemenin, iki gün önce ABD Yüksek Mahkemesinin "ABD ile organik bağı olanlar vize yasağına tabi olamaz" yönündeki kararına uygun şekilde getirildiği ve halihazırda geçerli bir ABD vizesine sahip olanları etkilemeyeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:37
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
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