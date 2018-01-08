Müslümanlara işkenceye soruşturma

Özbekistan İçişleri Bakanlığı "Taşkent Şehir Terör ve Aşırılığa Karşı Mücadele Bölümü"nde tutuklulara yapılan işkence ile ilgili soruşturma başlattı.

BBC Özbek servisinin haberine göre, işkence gören mağdurların akrabaları adalet talebi ile bakanlığa müracaat ettiler.

Haberde 4 Ocak tarihinde Taşkent Şehir Terör ve Aşırılığa Karşı Mücadele Bölümü Başkanı Öktamı Muradov’un işkence mağdurların yakınlarını kabul ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Özel Birimi tarafından yapılan incelemelerin sonucunun savcılığa sevk edilmesi beklenmektedir.

Bir süre önce Özbekistan İçişleri Bakanı, işkenceyi önlemek için özel tedbirlerin alındığını duyurmuştu.

BBC Özbek servisinin 2017 yılının Kasım ayında Taşkent'te 20 ila 60 yaş arası 79 erkek ve kadın Müslümanın tutuklandığını bildirmişti.