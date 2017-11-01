Müslümanlar uzayda da söz sahibi olmalı

GAZİANTEP - Suriyeli kozmonot Muhammed Ahmed Faris, bazı ülkelerden bilimsel çalışmalar için teklifler aldığını ancak “ikinci vatanım” dediği Türkiye’de kalıp tecrübelerini aktarmak istediğini söyledi.



Suriye’nin ilk, Arap dünyasının ikinci kozmonotu, aynı zamanda eski bir savaş pilotu olan Faris, 1987 yılında uzaya gönderilen Rus Uzay Gemisi Soyuz’daki üç astronot arasında yer aldığını hatırlattı. Faris, ülkesindeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce Türkiye’ye sığındığını ve yaşamını İstanbul’da sürdürdüğünü anlattı.



Faris, şunları kaydetti: “Umut ediyorum ki yaptığım konuşmalar öğrencilere fayda sağlar. Biz Müslümanlar bilimde Batı’dan daha öndeydik. El-Battani Suriye’nin Rakka şehrinde astronomi alanında çığır açmıştır. Bir güneş yılını 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüştür. Ali Kuşçu astronomi ve matematik alanında bir dehadır. Uzay bilimine ve asrına girmemiz gerekiyor. Bu konuda çok umutluyum. Türkiye’de bilim ve araştırma merkezleri var. Uzay bilimine önem veriyorlar. Umarım Türkiye bu alanda daha iyi seviyeye ulaşır.”