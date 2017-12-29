Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Müslümanlar o Yahudilerin standına koştu

16. MAS-ICNA Kongresi’nde stant açan siyonizm karşıtı Yahudi grup, ABD'nin Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

29 Aralık 2017 Cuma 15:28
Müslümanlar o Yahudilerin standına koştu

ABD'nin Chicago kentinde devam eden 16. Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) – Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi’nde stant açan Ortodoks Yahudi cemaati “Neturei Karta”ya mensup bir grup, İsrail devleti ve Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıyan ABD'ye tepki gösterdi.

Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’deki kongreye geleneksel kıyafetleriyle gelen siyonizm karşıtı Yahudi grubun standı kongreye gelen Müslümanlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Grup adına açıklamalarda bulunan Rabbi Dovid Feldman, "Müslüman toplumuna Siyonizm ile Yahudilik arasındaki farkı ve İsrail devletinin tüm Yahudileri temsil etmediğini anlatmak için buradayız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanımasının Yahudi inancına göre "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Feldman, "Sadece Kudüs konusu değil, tüm Filistin sorunu bize göre kabul edilemez bir durumdur. Dünya üzerinde çok büyük bir Yahudi topluluğu bizimle aynı inançtadır." diye konuştu.

Yahudilerin yüzyıllarca Filistin topraklarından barış içinde yaşadığına dikkat çeken Feldman sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar, problemlerin kaynağının fark dinler olduğunu düşünebilirler ama bu yanlış bir inanış. Yüzyıllarca farklı dine mensup insanlar barış içinde yaşayabilmişlerdir ve bundan sonra da yaşayabilirler. Bugün bölgede yaşanan problemler İsrail devletinin politikalarından kaynaklanıyor. İsrail'in, Yahudilerin devleti olmadığı, Yahudileri temsil etmediği ve siyonist bir devlet olduğu unutulmaması gerekir."

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, kongrede açılan Yahudi standı hakkında AA'ya yaptığı açıklamada, MAS-ICNA Kongresi’nin kapılarının her kesime açık olduğunu ifade etti.

Cemal, Filistin konusunda Yahudi toplumunun da Müslümanlarla aynı düşüncede olmasının, İsrail ve ABD Başkanı Trump'ın yanlış politikalarının en önemli göstergelerinden olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:28
  1. abd
  2. israil
  3. filistin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistinli cesur kızın ayaklarını bile zincirlediler!
    1. Filistinli cesur kızın ayaklarını bile..
    2. Suudi Arabistan Kabe'ye ne yapacak?
    3. Enis Berberoğlu davasında sıcak gelişme
    4. O ülkedeki Müslümanlar ne yapacak?
    5. Ve Sur'da yıkım başladı
    6. Everton'un hocası Cenk Tosun'u açıkladı
    7. Savaşın tek kaybedeni halk oldu
    8. O üniversiteden örnek hareket! Yılbaşı..
    9. Kuzey'e petrol taşıyan gemiye el..
    10. Süt devinde skandal üstüne skandal
    11. O ilçedeki NATO üssü ilk kez..
    12. İtalya'da tarihi gün açıklandı...
    13. O ülkede şok.. Vekili vurarak öldürdüler
    14. Mağdurlara müjde! Yeni KHK geliyor
    15. Müslümanlar o Yahudilerin standına koştu
    16. Akit Gazetesi yayıncılıkta 25. yılında
    17. Ubercilere şok! Ceza yağdı
    18. Kassam Tugayları öyle bir afiş astı..
    19. Dünyayı şoke eden gelişme! El konuldu
    20. Bu ilde sabah ezanı vakti değişiyor!
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...