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Müslümanlar “kara” listeden çıkartılıyor

Özbekistan devlet başkanı Şevket Mirziyayev yönetimi bu “kara” listeleri iptal etme kararı aldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:49
Müslümanlar “kara” listeden çıkartılıyor

İslam Kerimov’un 27 yıllık dikta yönetim döneminde bazı Müslümanlar radikal gruplara üye olmakla suçlanarak “kara” listelere alınıyordu. Bu Müslümanlar ve onların akrabaları toplumdan izole ediliyor, yaşadıkları mahallelerden ve işinden kovuluyordu.

Kerimov’un ölümünden sonra iş başına gelen Şevket Mirziyayev yönetimi bu “kara” listeleri iptal etme kararı aldı. Bunun için mahalleler yönetimi, güvenlik birimleri ve sivil aktivistlerlin katılımıyla özel gruplar oluşturularak, daha önce “kara” listeye alınan Müslümanlar ve onların akrabalarıyla toplantılar düzenleniyor.

Bu toplantılarda insanlara çeşitli gruplara üye olmanın sakıncaları anlatılarak, İslam’ın genel yolunu tercih etmeleri telkin ediliyor. Bunu kabul eden Müslümanlar ve akrabaları “kara” listelerden çıkartılıyor. Bunlar bu prosedürün ardından sade vatandaş olarak hayatlarına devam edecekler.

“Ozodlik” radyosunun haberine göre, bugüne kadar ülkede 11 bin Müslüman “kara” listeden çıkartıldı. Bunlar arasında Özbekistan’ın ünlü gazetecilerinden Hayrullah Hamidov’da var.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:49
  1. İslam Kerimov
  2. Şevket Mirziyayev
  3. Özbekistan
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