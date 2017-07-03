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Müslümanlar Kanada'da bir araya geldi...

Kanada’nın Mississauga kentinde düzenlenen "Anadolu Bayram Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikler vesilesiyle, bölgedeki Müslüman topluluklar bir araya geldi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:08
Müslümanlar Kanada'da bir araya geldi...

Kanada’nın Mississauga kentinde düzenlenen Anatolia Eid Festival (Anadolu Bayram Festivali) bölgedeki Müslüman toplulukları bir araya getirdi.

Festivali düzenleyen Anadolu İslam Kültür Merkezi Başkanı Tuğrul Ekici, yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri festivali, önümüzdeki yıllarda daha da genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Ekici, "Üç senedir Türk ve Müslüman milletleri bir araya getirme çalışmalarımız kapsamında bu festivali düzenliyoruz. İlk sene biraz az sayı ile başladık ama şu an ciddi bir katılım var. Gün boyu yaklaşık 3 bin 500 kişi katılıyor. Çok güzel bir ortam var. Pakistanlı, Suriyeli, Arap ve aklınıza gelen her milletten katılım var. Hatta Kanadalılar bile katılıyorlar. Festivalin Kanada’nın kuruluş yıldönümüne denk gelmesi de iyi oldu." dedi.

Festivalde, döner ve Adana kebabı ile geleneksel Türk mutfağından yiyecek satışa sunuldu. Çocukların eğlenmesi için birbirinden farklı oyun platformlarının kurulduğu alanda, festival treni de aile ve çocuklara tur attırdı.

Bölgede faaliyet gösteren özel bir kuruluş, getirdiği farklı hayvanları çocuklarla buluşturdu. Festival alanına kurulan Osmanlı Otağı’nda isteyen katılımcılara Osmanlı kaftanları ve yeniçeri kıyafetleri ile fotoğraf çektirme imkanı sunuldu. Otağda dinlenmek isteyenlere, Türk kahvesi ikram edildi. Anadolu İslam Kültür Merkezi içindeki Zafer Camisi’nde de vakit namazları kılındı.

Akşam saatlerine kadar süren festival süresince, çocuklara ise oyuncaklar dağıtıldı.



Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:08
  1. Anatolia Eid Festival
  2. kanada
  3. Anadolu İslam Kültür Merkezi Başkanı Tuğrul Ekici
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