'Müslümanlar burada istenmiyor' tabelasına tepki!

Bu haber 1.260 kez okundu

Albuquerque'ün yaklaşık 265 kilometre güneydoğusunda, Mayhill'in küçük kasabasında yer alan dükkan sahibinin, yıllardır dükkanına bu tür yazılar astığı yerel televizyon istasyonunda yer alan haberde belirtildi.

Dükkana asılan yazı ve afişler, sosyal medyada kısa sürede yayılınca bölge halkına dükkanın boykot edilmesi için baskı yapılmaya başlandı. Sosyal medyada devam eden tepkilere mağaza sahibinin ifade özgürlüğü olduğunu öne sürenler ise karşı çıktı.

Dükkanın yanında bulunan otel ve kafelerin personeli kendilerine ulaşan habercilere yorum yapmaktan kaçındı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), mağaza sahibini işaretleri kaldırmaya çağıran bir bildiri yayınladı.

CAIR sözcüsü İbrahim, "Herkes fikrini söylemekte konuşma özgürlüğüne sahip olsa da rahatsız edici yazılı afişler hakkında biz de mağazanın sahibinden, bölünmelerin arttığı bir dönemde ortak sevincin ve milletimizin birliğinin ilgisini çekmesini istiyoruz" dedi.