Müslümanlar birleşirse süper güç olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin Kudüs kararına hemen reaksiyon gösteren tek devlet adamı olduğunu belirten, Alman gazeteci Hecht-Galinski, İİT ülkelerinin, Müslümanlara birlik ve beraberlik mesajı vermesi gerektiğini ve 1,5 milyar Müslümanın dünya çapında büyük bir güç olacağını belirtti.

Alman gazeteci yazar Evelyn Hecht-Galinski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin Kudüs kararına hemen reaksiyon gösteren tek devlet adamı olduğunu belirtti. Eski Almanya Yahudi Merkez Konseyi Başkanı Heinz Galinski’nin kızı olan Evelyn Hecht-Galinski, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararını, bunun ardından yaşanan süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimlerini değerlendirdi.



Trump, Evanjeliklere verdiği sözü yerine getirdi



Trump’ın aldığı Kudüs kararı nedeniyle dehşete düştüğünü ancak şaşırmadığını söyleyen Hecht-Galinski, ABD Başkanı Trump’ın kendisine destek veren Evanjeliklere seçim kampanyasında verdiği sözü yerine getirmek istediğini, bu grubun karardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Hecht-Galinski, Avrupalıların, Trump’ın uluslararası hukuka aykırı olan bu adımının arkasından gitmemelerini ümit ettiğini kaydetti.



Erdoğan’ın haklı tepkisi



İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanımasının hatırlatılması üzerine Hecht-Galinski, “Trump’ın inanılmaz provokasyonundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği tepki haklı olmaktan öteydi. ABD’nin Kudüs kararı dünya çapında eleştirilmesine rağmen bunun herhangi bir sonucu olmadı. Erdoğan karara hemen reaksiyon gösteren tek devlet adamı oldu” dedi.



İsrail hükümetinin ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikası nedeniyle öfkeli olduğunu, Filistinlilerin ise bundan memnuniyet duyduğunu belirten Hecht-Galinski, “Bu bağlamda Erdoğan’ın açıkça ifade ettiği sözleri önemli bir işaret, Türk Büyükelçiliğinin Doğu Kudüs’e taşınacağı açıklamasını da tüm ülkelerin örnek alması gereken bir sinyal olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.



ABD kendisini gözden düşürdü



“ABD, bu karardan sonra Filistin ile İsrail arasında arabulucu olabilir mi?” sorusuna Hecht-Galinski, “ABD, arabulucu olarak çoktan kendisini gözden düşürdü ve artık ciddiye alınamaz. Trump hükümeti tek taraflı tutumuyla inandırıcılığını kaybetti. Ayrıca Trump’ın Kudüs kararının hukuki bir etkisi yoktur. Ancak bu, sonuçsuz kalmaması gereken, Filistin’e ve Müslüman dünyasına karşı açık bir saldırganlık eylemidir” cevabını verdi.



Gazze’nin yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Hecht-Galinski, buradaki hazin durumun dünya tarafından hemen hemen unutulduğunu ve medyada yeterince konu edilmediğini vurguladı.

1,5 milyar Müslüman büyük bir güç olur



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklı olarak Kudüs’ün kaderinin sadece ABD’ye bırakılamayacağını vurguladığını ifade eden Hecht-Galinski, “Tüm Müslüman devletlerin Erdoğan’ın tepkisini desteklemesi gerekiyor. Trump’ın kararına karşı çıkan 57 İİT üyesi kendi içinde kavgaya devam ettiği sürece, bu ihtilaflar, Batı’nın tutumunu ve ‘Yahudi devletini’ daha da güçlendirecek. Bu, zararlıdır ve Filistin halkı için felakettir” diye konuştu.



“Müslümanlar uyum içinde olmalı”



İİT ülkelerinin, Müslümanlara birlik ve beraberlik mesajı vermesi gerektiğini anlatan Hecht-Galinski, “Sonuçta 1,5 milyar Müslüman dünya çapında bir güç olabilir. Ancak bu, uyum içinde olur, kavgalarla değil” dedi. Hecht-Galinski, Erdoğan’ın, BM Genel Kurulunda Kudüs kararının oylanması öncesinde “dünyanın Trump tarafından satın alınamayacağını” söylediğine işaret ederek bunun, ABD’den askeri yardım alan ülkelere bu yardımın kesileceği tehdidinde bulunan Trump’ın şantajına karşı çok önemli bir açıklama olduğunu kaydetti.