Müslümanlar aç kalsın diye tarım arazilerini yakıyorlar
Batı Şeria'da Borin beldesindeki Yahudi işgalciler, tarım arazilerini ateşe verdi28 Haziran 2017 Çarşamba 19:06
Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Daglas yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyinde yaşayan Yahudi işgalcilerin, Borin beldesindeki tarım arazilerini ateşe verdiğini söyledi.
Daglas, alevlerin onlarca meyveli ağaca zarar verdiğini ifade etti.
Filistin Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının söndürülmesi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.
Yahudi işga, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sık sık benzer ihlaller gerçekleştiriyor. Nablus çevresinde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.