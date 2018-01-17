Müslümanlar 18 Ocak'ta birlik olacak!

Edirne'de Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın davetli olduğu bir konferans organize eden Edirne İslam Gençliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Habil Mert hakkında, ’hakaret ve tehdit’ şikayetleri üzerine dava açılmıştı.

İslami davet çalışmaları ile bilinen Nurettin Yıldız'ın Edirne'de konferans vermesini istemeyen bazı sol örgütlenmeler, organizasyon için mekan tahsis eden Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)'nı hedef alan sosyal medya kampanyaları ve eylemler organize etmişti.

Verilen tepkilerin fiziksel şiddete dönmesi ve şehirde sosyal kargaşaya neden olmasının ardından ETSO, Nurettin Yıldız’ın konferansı için tahsis edilen salonun iptal edildiğini açıklamıştı.

Bazı İslam karşıtı marjinal sol örgütlenmeler tarafından ETSO ve konferans organizasyon komitesine yönelik düzenlenen saldırılar kamuoyunda büyük tepki görmüştü. İfade özgürlüğüne müdahale olarak görülen saldırılar Hürriyet gazetesi başta olmak üzere bazı ana akım medya kuruluşları tarafından da destek buldu.

Edirne İslam Gençliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Habil Mert, yaşanan olayların ifade özgürlüğüne net bir müdahale olduğunu, temel haklar ve kutsallara saldırılar düzenleyen cenahın 'mağduriyet' kisvesi altında saldırılarını meşrulaştırmak istediğini ifade etti.

Edirne İslam Gençliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği, 18 Ocak'ta gerçekleşecek duruşma öncesi kamuoyuna bir duyuru yaptı. Kamuyoundan destek talebinde bulunulan duyuruda, "İslam ve Müslümanlara yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacağımızı kamuoyuna bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan duyuru şu şekilde:

Başkanımız Habil Mert'e açılan davanın 3. duruşması 18 Ocak 2018 günü sabah 09:30'da Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edecektir.

Kamuoyu hatırlayacaktır ki; 2 yıl önce Nurettin Yıldız hocanın Edirne'de konferans vermesini tehdit, küfür ve hakaretler savurarak engellemeye çalışan Sol gruplar hoca üzerinden İslam'a ve dindarlara yönelik yüzlerce hakaret, küfür ve tehditler savurmuştu.

Dine ve dini değerlere pervasızca yapılan bu saldırılar karşısında sessiz kalmayan Başkanımız konuyla ilgili tehdit hakaret ve küfredenlere yönelik yazılı kısa bir açıklama yayınlamıştı. Bu yazıdan sonra sol gruplardan 59 kişi Tehdit edildiklerine ve Hakarete uğradıklarına dair savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardı. Soruşturmanın ardından başkanımız Habil Mert hakkında dava açılmıştı.

İslam ve Müslümanlara yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacağımızı kamuoyuna bildiririz.