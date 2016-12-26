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Müslümanın yılbaşı kutlaması haramdır

Hristiyan adeti olan ve İslam dini ile hiçbir ilgisi olmayan yılbaşı kutlamaları ile ilgili Akit’e konuşan ilahiyatçılar, “Bir Müslümanın yılbaşı kutlaması haramdır. Kim bir kavme benzemek isterse onlardan olur” uyarısında bulundular.

Müslümanın yılbaşı kutlaması haramdır
Eklenme: 26 Aralık 2016, 06:41
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HARUN SEKMEN / İSTANBULMüslüman Anadolu milletinin birliğine kasteden FETÖ başta olmak üzere PKK ve DEAŞ’ın kalleş saldırıları sonrası onlarca vatan evladını toprağa verdiğimiz bir dönemde İslam akaidi ile bağdaşmayan ve her türlü ahlaksızlığı içinde barındıran bir şirret kuyusu olan yılbaşının Müslümanlar tarafından kutlanmasının utanç verici olduğunu vurgulayan ilahiyatçılar, Müslümanların yılbaşı kutlamasının haram olduğunu  söylediler.

YILBAŞI İSLÂM DIŞIDIR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyeliğinden emekli olan Prof. Dr. Osman Eskicioğlu, Müslümanların İslam esaslarına göre hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Bugün Müslümanlar maalesef İslam esaslarına uygun hareket etmiyorlar. Müslümanlar İslami esaslara, İslami prensiplere harfiyen uymalıdırlar. Yılbaşı bizim işimiz değil. Bizim kültürümüzde yok. Yılbaşı Hristiyanları işidir” dedi. Yılbaşı kutlamalarının İslam dışı olduğunu özellikle vurgulayan Prof. Eskicioğlu, “Çam ağacı süslemeler, hindi kesmeler bunlar tek kelimeyle rezalet hareketlerdir. İslam’a aykırıdır. Bizim özel günlerimiz, Kurban ve Ramazan Bayramları ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gündür. Kaldı ki bu kadar acının kederin olduğu şu zaman diliminde yılbaşı kutlanabilir mi diye sormak lazım. Maalesef İslam dünyası batı dünyasının arkasından gidiyor. Bunun sonucu uçurumdur. Başka bir şey değil. Müslümanlık sadece ibadet yapmak değildir. Hassasiyet sahibi olmakla mükellefiz. Yılbaşı kutlanamaz” şeklinde konuştu.

İSLÂM’DA YERİ YOKTUR

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim Urhan ise, “Müslümanların yılbaşı kutlaması kati suretle günahtır ve haramdır. Yılbaşı Müslümanların olmadığı halde, Müslümanların en ufak bir irtibatı olmadığı halde, Müslümanların olduğu kanaatiyle hareket ediliyor, bu durum karşısında büyük üzüntü duyuyoruz” dedi. Müslümanın hassasiyet sahibi olması gerektiğini vurgulayan Urhan, “Müslüman bir hassasiyet sahibi olan insandır. Bu yılbaşı denen kavramın İslam’da yeri yoktur. Müslümanların bunu kendininmiş gibi görmesi hoş değil. Bu Hristiyanların ve gayrimüslimlerin adetini bir rağbet haline getirip, milleti yoldan çıkarma girişimlerinin kime ne faydası var” dedi.

DEĞERLERİMİZDEN UZAKLAŞtık

Yazar İsmail Nacar, Müslümanların zillet altında yaşamasının yegane nedeninin kendi kavramlarından uzaklaşmasıyla ilgili olduğunu belirterek, “Tanzimat’tan itibaren birtakım Batılı kavramlarla hareket ettik. O gün bugün de Allah bizi zilletten kurtarmadı. Tamamen böyle ezilmiş, mahcup durumdayız” dedi. Yılbaşı kavramının İslam dini ile hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Nacar, “Kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz andan itibaren Allah da bizi acılarımızla baş başa bıraktı. Yılbaşı kavramının bizimle alakası yok. Özellikle cumhuriyet döneminde resmileşti. O gün bugün de iki yakamız bir araya gelmedi” açıklamasında bulundu.  

 

 
EtiketlerMüslümanın yılbaşı kutlaması haramdırHristiyan adeti
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