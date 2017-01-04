Müslümanın İnternet Kılavuzu

Faydalı ve zararlı kategorisine sokabileceğimiz bu ağ, müslümanlarca secdeye değen on parmağın klavyede şekil almış halidir.

Her gün yeni bir uygulama ve platformla karşımıza çıkan internet nimeti ya da fitneleri, Müslümanın sorgulamadan geçtiği bir oluşum olamaz. Müslüman başta zaman israfını gözetir, bulunduğu platformların dünya ve ahiretine olan faydasını sorgular. Aksi halde bulunduğumuz koca internet ağı, çöplükten ve “şeytan oyunu” tamlamasından ileriye gidemez.

Dünyadaki her nimetin imtihan vesilesi olduğunu bilen Müslüman, bilhassa Allah katında en değerli vakitlerini yaşayan genç, şu ayetler üzerinde tefekkürde bulunur:

“İblis: «Öyle ise andolsun ki, beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için her halde Senin doğru yoluna oturacağım. :Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın.»” A’raf:16-17

Ve “Eğer bir şeyi hatırlamak Allah-u Teala’yı unutturuyorsa, o şey o kişi için hayırsızdır.” Abdulkadir Geylani

Gelin şimdi tüm insanlar, dolayısıyla Müslümanlarca, en çok ziyaret edilen, üyelik oluşturulan, sosyal ağları nasıl daha faydalı kullanalım? Sorusuna verdiğimiz birkaç tavsiye niteliğindeki cevaba göz atın.

Facebook:

1.Eğer faydalı kaynaklarınızın birçoğunu Facebook üzerindeki sayfaların oluşturduğunu düşünüyor, ama sizin kadar muhafazakâr olmayan arkadaşlarınızın paylaştığı durum ve fotoğrafların dine odaklanmanızı engelleyip, suyunuzu bulandırdığını görüyorsanız, onları takibi bırakın. Takibi bıraktığınızda arkadaşlarınızdan çıkarmış olmayacak, sadece ana sayfanızda onların gönderilerine maruz kalmayacaksınız.

2.Bir üst maddede bahsettiğimiz “suyunuzu bulandıran” , siz anlayamadan sizi zaman israfı ve oyalanmaya götüren paylaşımlar yapan sayfa ve guruplardan çıkın.

3.Öğrendiğiniz dile ve dîne katkıda bulunacak sayfaları takip edin.

Twitter:

1.Kendinizi, sık sık yaşadığınız olayları 140 tweet karakterine uyarlamaya çalışırken buluyorsanız, Twitter’a veda etme zamanınız gelmiş demektir. Bu aşamada, bu platform sizin için araç olmaktan çıkmış amaç haline dönüşmüştür. Eğer içinizden bir ses gündemden haberdar olma bahanesiyle size bir engel sunuyorsa, bilin ki bu madde denendi. İnsanlar Twitter olmadan da gündemden haberdar olabiliyor!

2.Eğer Müslüman bir bayansanız Twitter’da fotoğrafınızı paylaşmanın, kendinizi dünyaya servis etmek demek olduğunun farkındasınızdır. Bunun dışında Twitter’ı “korumalı” kullanmalı ve tweetlirinizi başkaları okuduğunda “Bu kızın karakteri budur.” Diyememeli.

3.İslam dininin kadına verdiği mahrem değerine istinaden hanım kardeşlerimizi bu gibi ortamlarda değil el ve ayaklarının fotoğraflarını, çantalarının fotoğrafını bile paylaşmamaya davet ediyoruz.

İnstagram:

1.Bir önceki Twitter maddesinde bulunan karakter analizi ve fotoğraf paylaşımı konusu, İnstagram başlığı altında da hanım kardeşlerimiz için yine geçerli.

2.Kendi fotoğraflarını paylaşmayan, sadece doğa , madde ve yemek fotoğrafçılığı yapanlardansanız, buna binaen de baktığınız her yeri ve maddeyi fotoğraf karesi olarak görüyor, bir anda düzenleme işine koyuluyorsanız, ciddi bir şeytan oyunu içindesiniz demektir. Bu aşamada fotoğraf düzenlemeye ne kadar vakit harcadığınızı analiz edip İnstagram hesabınızdan uzaklaşın, kullanmayın. İnstagram’dan ziyade Ümmetin size ihtiyacı var.

3.Bizler lüks sevmeyen bir Peygamber’in, sallallahu aleyhi vesselem, ümmetiyken; kendimizi her öğünümüzü kafelerde yediğimiz ya da putlaştırdığımız masalarımızın gösterişini yaparken bulduk. Gösteriş yapmakla kalmadık özendirdik. Farkında değildik ama şeytan bunu internet ağı planlamasını yaptığı gün hesaplamıştı belki de. Kur’an, sünnet ve ahiret yurdu çalışmalarımızın önüne taş konulduğu, Kur’anlarımızın toplatıldığı an, şeytan bizleri oyalamak için elimize vereceği renkli oyunları planlamıştı. Yoksa bugün tek derdimiz bulunduğumuz yerden menü ve masa fotoğrafı çekmeden ayrılmamak olmazdı. Biz böyle değildik. Çok değiştik.

4.Ben bunların hiçbirini yapmıyor, sadece belirli hesapların fotoğraflarını takip ediyorum, diyorsanız; sizi, takip ettiğiniz sayfalar ve kişilerin ümmete ve ahiretinize ne kadar faydalı paylaşımlarda bulunduklarını sorgulamaya davet ediyoruz. Takip ettiğiniz pastacı dükkânı, hediyelik eşya sayfası, ünlü kişi hesapları ve moda & giyim mağazalarının dünya hayatının süsü olduğunu unutmayın. Şeytanın sizi vakit israfına bunlarla götürmesinden daha tabii ne olabilir ki? Bir kez daha, Oyalanmayın; ümmetin size ihtiyacı var!

Wattpad:

Dünya üzerindeki genç kitleyi kimse fark etmeden dünyeviliğe davet eden, milyonlarca misafiri bulunan, başta Müslüman gençleri dünyaya karşı etkisiz hale getirmek için planlanmış bir sanal ağ platformudur Watpadd.

Burada okuduğunuz hikayeler, hayal dünyanızda başrolünde sizlerin bulunduğu yeni dünyalar oluşturuyor; Şeytan, haram bilincinizden dolayı size yaşatamadığı dünyeviliği, hayal dünyanızda sanal bir şekilde sizlere yaşatarak tam bir gaflet yaşatıyor, oyalıyor.

“İnsanlardan kimi de vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah’ı şahit tutar. Halbuki O, İslâm düşmanlarının en yamanıdır.” Bakara:204

Tumblr:

1.Müslüman parmakların altına yerleştirildiğinde diğerlerine nazaran daha faydalı, belki daha az zararlı olan bu platformda tebliğ yapmanız, tebliğe muhatap olmanız daha mümkün.

2.Bu platformu kullanırken şeytanın da burada olağan gücüyle çalıştığını unutmayın. Dinî ve faydalı sayfaların yanında harama olan yakınlığınız üstü örtülemez bir gerçektir.

3.İşe yarar sayfaların arasındayken birden kendinizi yemek, kıyafet, gökyüzü ve “peçeli kız” fotoğraflarına bakarken buluyorsanız, bir kez daha kendinizi sorgulama zamanınız gelmiştir.

4.Tumblr’ın sizi masum bahaneler altında oyalayabileceği oyunlardan biri de sayfa düzenidir. Bazı insanları etkisine almış sayfa, Html düzenlemeleri de sizleri oyalar, vakit çürütür.

WhatsApp:

Diğer platformlara nazaran en masum görünen internet oluşumu WhatsApp diyebiliriz. Sadece telefonunuzla veya tabletinizle kullanabileceğiniz bu uygulamadaki mahrem sınırlarınızı kontrol ettikten sonra, sizi dahil olduğunuz grup sayıları ve önemini kontrole davet ediyoruz.

Gruplarda konuşulan konuların ciddiyeti, size olan faydası, vaktinize olan etkisini gözden geçirin. Bir işe koyulduğunuzda bir bildirimle sizi bölen, sadece cevap vermek için elinize aldığınız, bir saatin bir cevapla nasıl geçtiğini anlayamadığınız bir oluşum haline dönüşen bu uygulama, SMS’e geçmemek için hiçbir sebebinizin olmadığının sinyallerini veriyor demektir. Çünkü bir kez daha, bir israf tuzağının içindeyiz!

Akıllı Telefonlar:

Tüm bu maddelerden sonra akıllı telefonunuz tüm işlevini yitirmiş bir hal alıyor, ama bir şekilde kendinizi yine buralarda buluyorsanız; tövbe etseniz de geri gelmeyecek dakikalarınızı israfa süren bu araçtan kurtulun. SMS ve arama yapmak bugün belki zorunlu sayabileceğimiz ihtiyaçlarımıza dahildir ama bundan fazlasına lüks ve imtihan gözüyle bakmak zorundayız.

Sildiğiniz her hesap, tıklamaktan vazgeçtiğiniz her linkin Allah yolunda nefsinizden ve keyfinizden bir infak olduğunu unutmayın.

“Allah’a ve Resulüne iman edin. Sizi hâkim kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden harcayın. Sizden, inanan ve harcayanlar için büyük mükafat vardır.” Hadid:7

İnternetten bulunduğunuz anlarda unutmamanızda fayda olacak uyarılardan biri de Hasan b. Salih’in “Şeytan bir kötülüğün kapısını açmak için kişiye doksan dokuz hayır kapısı açar.” Uyarısıdır.

Bizler birey olarak bu tür platformlardan çekildikçe şeytan buralarda Müslümanları akın akın dünyeviliğe çekemeyecek. Biz bunların içinde olduğumuz için bugün bu platformlar zararlarıyla beraber mevcut.

“Artık her Müslümanın amacını bilmesi yönünü belirlemesi ve amacına ulaşması için ciddiyetle çalışması gereken vakit gelmiştir. Gaflet, altadıcı hayaller, dalgın kalpler, körü körüne bağlılık her bağıranın peşinden gitmek gibi şu önemsenmeyen hasletler, müminlerin yolu değildir.” Hasan El Benna

suffagah