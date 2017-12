Müslüman yılbaşı kutlamaz!

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL Yılbaşı gecesinin Kur’an ile geçirilmesi gerektiğini belirten ilahiyatçılar ve STK’lar, yılbaşı kutlamalarının İslam’la bir ilgisinin olmadığını, Müslümanların Batı’nın ahlaksız kutlamalarının peşinden gitmesinin doğru olmadığını söylediler.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa işgal altındayken, Kudüs terörist İsrail’e başkent yapılmak istenirken, ülkemizde ve İslam coğrafyasında türlü oyunlar oynanırken ‘yılbaşı kutlaması’ bu sene de geldi çattı. Hristiyan âdetlerine özenerek, hindili, pastalı, çam ağaçlı, İslâmî değerlerle bağdaşmayan gâfilâne eğlenceler konusunda Müslümanları uyaran STK’lar ve ilahiyatçılar, alkol ve uyuşturucu tüketiminin tavan yaptığı bir kutlamanın, Milli Piyango adı altında vicdanları karartan, harama sürükleyen bir eğlence tutkusunun asla masum olmadığını ifade ettiler.

TURHAN: BU ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Başkanı Salih Turhan, Batı sömürgeciliğinin bir dayatması olan yılbaşı kutlamalarına her daim tepki koyulması gerektiğini belirterek, şunları dile getirdi: “Biz bir takım çirkinliklerin yılbaşı eğlencesi adı altında ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılmasından rahatsızız. Bu çirkinliklere karşı sadece yılbaşı gecesi değil her zaman tavır takınmamızın İslam’ın bir gereği olduğuna inanıyoruz. Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz.”

Aydın: NOEL BİZİM NEYİMİZE

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı İlahiyatçı Osman Aydın de, şunları ifade etti: “Noel bizim ne bayramımızdır ne seyranımızdır. Noellerini kutladığımız kişiler Kurban Bayramımızı, Ramazan Bayramımızı kutluyorlar mı? Kutlamıyorlar. Öyleyse biz neden öyle bir şeyi kutlayalım. Dünyada Müslümanların kanı oluk oluk akarken Müslümanların oyunda eğlencede olması yakışmaz. Kimsesiz kalan yetim kalan çocuklara da bir hakarettir. İslam kati suretle böyle bir kutlamayı uygun görmüyor. Dinimizin tasvip etmediği uygun görmediği bir şeydir. Müslüman bir yılın nasıl geçtiğinin muhasebesini yapmalıdır. Yoksa içki içerek, kumar oynayarak, eğlenceye dalarak gününü geçirmesi dinimizce uygun değildir.”

KIR: İNANÇLARIMIZLA BİR İLGİSİ YOK

MEMUR-SEN Ankara İl Başkanı Mustafa Kır ise şu değerlendirmede bulundu: “Miladi bir takvime başlangıç olmanın ötesinde hiç bir anlam ifade etmeyen bizim inanç değerlerimizle hiç bir ilgisi olmayan yılbaşı yortusu ‘yılbaşı kutlamaları’ adı altında her yıl günler öncesinde insanlarımızın zihinleri meşgul eder hale gelmiştir. Yılbaşı kutlamaları adı altında aklı ve sağlığı tehdit eden içkili mekanlara, cinsel sapkınlıkların ve ahlaksızlıkların sergilendiği gece alemlerine, aile bütçelerini sarsan israf ve savurganlıklara ailelerin yıkılmasına sebep olan kumar illetine özendirmesi belediyelerin halktan aldıkları paralar ile rızasız bir şekilde havai fişek gösterileri, müzikli, eğlenceli açık alan programları tertip etmek sureti ile yılbaşı kutlamaları ve içinde barındırdığı rezaletler desteklenmektedir. Gençlere helal kazanç yolları teşvik edilmeli. Devletin ve organlarının görevi kötülükleri teşvik etmek değil, gençlerimizi ve halkımızı içki, kumar, madde bağımlılığı ve piyango gibi şans oyunlarının ağından kurtarıcı tedbirler almak, helal kazanç yollarını göstermek olmalıdır.”