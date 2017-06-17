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Kazakistan'da başörtüsü ve çarşaf yasağı planlanıyor

Kazakistan'da yetkililer, kadınların kamu alanlarında başörtüsü ve çarşaf giymesini yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:02
Kazakistan'da başörtüsü ve çarşaf yasağı planlanıyor

Kazakistan Din İşleri Bakanlığı yetkilileri, kamu alanlarında başörtüsü ve çarşaf giyilmesinin yasaklanmasını, reşit olmayanların dini faaliyetlere çekilmesinin önlenmesini ve ateistlerin haklarının korunmasını içeren bir yasa taslağı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Din İşleri Bakanı Nurlan Ermekbayev ise söz konusu yasanın ülkenin geleceğinin güvenliği için gerekli olduğunu savundu. Ermekbayev'e göre, bu yasa ‘insanların radikal dini hareketlerden uzak durmasına yardımcı olacak.'

IRKÇI YAKLAŞIM

Daha önce Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in, kadınların yas dönemleri dışında siyah giysiler giymesini yasaklamayı planladığı öğrenilmişti. Bu plan, Nazarbayev'in ‘Araplara özgü siyah giysiler giymenin Kazak geleneklerine uymadığı' yönündeki düşüncesiyle açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:02
  1. Kazakistan
  • Ahmet YılmazerAhmet Yılmazer13 sa önce
    Kazakistan katı komünist bir ülkedir Almata da kiliseler devasa binalar şeklinde gözünüze çarpar ama Cumaya gidecek bir cami bulamazsınız.Hepsi yaşlısı genci Rus dilini konuşur ve benimser.Fetö nün en kuvvetli olduğu ülkelerden biridir.Kazak halkı hala sovyet özlemiyle yanıp tutuşur.1997 yılından beri her gidip geldiğimde Hoca Ahmet Yesevi ve Dede Korkut ziyaretinden başka bir iki yerde ancak mescit gördüm ne ibadet ne ezan çoğunluk ateist.
Bugünkü Akit

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