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Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki camilerin yarısı kapatıldı

Tacikistan'daki yaklaşık 4.000 camiden 1938'inin, izin belgelerinin olmaması nedeniyle kapatıldığı açıklandı.

06 Şubat 2018 Salı 16:29
Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki camilerin yarısı kapatıldı

Tacikistan hükümeti Din ve Gelenek İşleri Komitesi Başkanı Hüseyin Devletzade, basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu camilerin çoğu gerekli belgeleri düzenlemeden inşa edildi ve faaliyetlerini sürdürdü. Kendilerine kayıt prosedüründen geçmeleri için zaman tanındı, ancak belirlenen sürelerde işlemleri tamamlamadılar ve bu nedenle kapatıldılar" ifadelerini kullandı.

35 İMAM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Devletzade, ayrıca çalışmak için gerekli belgelere sahip olmayan 35 imamın görevlerinden uzaklaştırıldığını da sözlerine ekledi.

Yerel yönetimlerin vereceği kararlar doğrultusunda, kapatılan camilerin bir kısmının ihtiyacı olan ailelere konut olarak kullanmaları için teslim edileceği, diğer bir kısmının ise kültür evi, çay evi, sağlık merkezi ve kreş olarak kullanılacağı bildiriliyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:29
  1. Hüseyin Devletzade

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  • RİZELİRİZELİ1 sa önce
    EN GAVURUNU EN DİNDARLARIN BAŞINDA TUTUYOLAR EN GÜZEL ŞEKİLDE EĞİTİYOLAR JİLET GİBİ OLMAYA AZKALDI ALLAH SABIRLARINI İMANLARINI ARTIRSIN AMİN
  • isa memiçisa memiç1 sa önce
    Bunlar daha gomonizmin etkiisnden kurtulamamışlar...
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