Müslüman tutuklu açlık grevine başladı

Kırımlı Müslümanların davalarına bakan Avukat Emil Kurbedinov, daha önce tuttuğu açlık grevi sırasında 10. günde 3,7 kilo kaybettiğini kaydederken şu an onun kritik durumda olduğu yönünde tahminleri ileri sürdü, “Açlık grevinin 12 günü geçti. Daha önceki açlık grevlerine bakılırsa, onuncu günden sonra Ruslan’da kritik dönem başlıyor, bu dönemden sonra o güçlükle ayağa kalkabiliyordu ve konuşabiliyordu. Tahinlerime göre, şu an da o bu halde bulunuyor.” diye anlattı.

Avukata Kurbedinova göre, daha önce Ruslan Zeytullayev 23 gün açlık grevine dayanmıştı, bu da onun sağlık durumunu çok kötü etkiledi.

27 Temmuz’da Rusya Yüksek Mahkemesi, siyasi tutuklu Kırım Tatarı Ruslan Zeytullayev hakkındaki hapis cezasını 12 yıldan 15 yıla çıkarmıştı.

Zeytullayev, Yüksek Mahkemede yapılan duruşma sırasında yeniden açlık grevi ilan etti.

Bilindiği gibi, Rusya’da yasak olan “Hizb-ut Tahrir davası” kapsamında yargılanan Ruslan Zeytullayev, Rüstem Vaitov, Nuri Primov ve Ferrat Sayfullayev ile birlikte 2015 yılının Ocak ayında gözaltına alındı ve Rusya Ceza Kanunu’nun 205.5. Maddesini (Rus mevzuatına göre terör örgütü olarak kabul edilen bir teşkilatın faaliyetlerini düzenlemek ve faaliyetlerinde yer almak) ihlal etmekle suçlanıyorlar. Ruslan Zeytullayev “uluslararası terör örgütü” organizatörü olmakla suçlanırken diğer Müslümanlar bu örgütün üyeleri olmakla itham edildiler.

Rusya’nın Rostov-Na-Donu şehrinde bulunan Kuzey Kafkasya Askeri Mahkemesi’nin 7 Eylül tarihinde, Rusya tarafından işgal edilen Akyar'da (Sivastopol) sözde Hizb-ut Tahrir davası kapsamında gözaltına alınarak 2 yıldır tutuklu bulunan ve Rusya’da yargılanan Ruslan Zeytullayev, Rüstem Vaitov, Nuri Primov ve Ferrat Sayfullayev olmak üzere 4 Kırımlı Müslüman hakkında hüküm verdiği bildirilmişti. Rus mahkemesi, “Hizb-ut Tahrir hücresi” kurmakla suçlanan Akyarlı Ruslan Zeytullayev’e 7 yıl hapis cezası, Rüstem Vaitov, Nuri Primov ve Ferrat Sayfullayev’e ise beşer yıl hapis cezası verildi. Kırımlı Müslümanların avukatları, mahkeme kararını temyiz etmeyi planlıyor.

Ardından Rus işgali altında bulunan Kırım’daki sözde savcı, hakkında 7 yıl hapis cezası kararı çıkarılan Ruslan Zeytullayev ile ilgili mahkeme kararını temyiz etti. Sözde savcı, hakimlerin Zeytullayev hakkında oldukça hafif karar verdiğini, kendisinin talep ettiğinden daha kısa süreli bir ceza verdiklerini ileri sürdü.

Bundan önce Kırımlı Müslümanların avukatı Emil Kurbedinov, sözde savcının, Ruslan Zeytullayev’e 17 yıl, Ferrat Sayfullayev’e 8 yıl, Rüstem Vaitov ve Nuri Primov’a 7’şer yıl hapis cezası verilebileceğini bildirmişti.

Rusya Yüksek Mahkemesi, 27 Aralık tarihinde düzenlediği duruşmada, Sivastopol’de “Hizb-ut Tahrir” oluşturmakla suçlanan Akyarlı Ruslan Zeytullayev hakkında çıkarılan 7 yıl hapis cezasını iptal ederek davayı, yeniden bakılması için Rusya’nın Rostov-Na-Donu şehrinde bulunan Kuzey Kafkasya Askeri Mahkemesi’ne geri gönderdi.

Rusya’nın Rostov-Na-Donu şehrindeki Kuzey Kafkasya Askeri Mahkemesi, Nisan 2017'de Kırımlı Müslüman Ruslan Zeytullayev’i 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Rusya Yüksek Mahkemesi’nin, işgal edilen Kırım’da tutuklanmasının ardından yasa dışı olarak Rusya’da yargılanan ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Ruslan Zeytullayev’in temyiz başvurusunu temmuz ayının sonunda inceleyeceği bildirilmişti.

Zeytullayev Hakkında Yeni Esaret Kararı: 15 Yıl

Rusya Yüksek Mahkemesi, daha önce 12 yıl hapse mahkum edilen Kırım Tatarı Ruslan Zeytullayev’i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, siyasi tutuklu Kırım Tatarı Ruslan Zeytullayev hakkında 15 yıl hapis cezası ve cezasını çektikten sonra bir yıl süreyle özgürlüğü kısıtlama kararı çıkardı.

27 Temmuz günü yapılan duruşmadan sonra yayınladığı video mesajında avukat Emil Kurbedinov, savunmanın davanın hukuki tutarsızlığını tamamen kanıtladığını ancak hiçbir argümanın mahkemece dikkate alınmadığını bildirdi.

Kurbedinov, “Bize göre her şey yasa dışı ve mantıksız. Argümanlarımız ne olursa olsun, mahkeme yalnız iddia makamının genel sonuçlarını kabul etti. Ruslan Zeytullaev’in konuşmasında kaydettiği gibi günümüzde "terörizm" kavramı mutasyona uğramış durumda. Hayatında herhangi bir şey patlatmamış sıradan bir kişi nasıl terörist ilan edilebilir. Terörizm kavramı muhalifler ve siyasi rakiplere karşı mücadele aracı haline gelmiştir.” dedi.

Avukat Edem Semedlâyev, yeni kararın önceki hükmün temelini oluşturan ekspertize (inceleme) ve tanıkların ifadelerine dayandığını belirtti.

Cebir Yok, Şiddet Yok: “Terör Suçlusu”

İşgalci Rusların suçlamalarının aksine Hizb-ut Tahrir, 50’den fazla ülkede çalışmakta olup, hiçbir şiddete bulaşmadığı ve şiddete temelden karşı olduğu resmi makamlar dahil herkesçe malumdur. Buna rağmen Ruslar tarafından terörle suçlanmakta ve Kırımlı Müslümanların evlerine hukuksuz baskınlar yapılmakta ve Müslümanlar cezaevlerine atılmaktadır.