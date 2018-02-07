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Müslüman sığınmacılara Hıristiyan baskısı

Geçtiğimiz hafta Finlandiya’nın Oulu şehrindeki Müslüman sığınmacıların halka açık yüzme havuzlarında hızlandırılmış vaftiz törenleriyle Hristiyanlaştırıldığının ortaya çıkmasının ardından, Ortadoğu’daki karışıklıktan kaçarak Avrupa ülkelerine sığınan birçok Müslümanın din değiştirme baskısına maruz kaldığı ortaya çıktı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 03:09
Müslüman sığınmacılara Hıristiyan baskısı

ÇINAR DEMİR / ANKARA - Geçtiğimiz hafta Finlandiya’nın Oulu şehrindeki Müslüman sığınmacıların halka açık yüzme havuzlarında hızlandırılmış vaftiz törenleriyle Hristiyanlaştırıldığının ortaya çıkmasının ardından, Ortadoğu’daki karışıklıktan kaçarak Avrupa ülkelerine sığınan birçok Müslümanın din değiştirme baskısına maruz kaldığı ortaya çıktı. 

KAYIP ÇOCUKLARIN ARDINDAN DİN DEĞİŞTİRME BASKISI

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Avrupa’ya giden birçok mülteci maddi değerlerinin yanı sıra manevi değerlerinden de ödün veriyor. Geçtiğimiz aylarda AB’nin açıkladığı resmi verilere göre kayıp olan yüzlerce çocuğun, organ mafyalarının eline düşmüş olabileceğinin açıklanmasının ardından, şimdi de birçok Müslümanın baskı ile dinlerini değiştirmeye zorlandığı öğrenildi.

İKAMET İZNİ ALABİLMEK İÇİN DİN DEĞİŞTİRME ŞARTI

Geçtiğimiz hafta Finlandiya’nın Oulu şehrindeki Müslüman sığınmacıların halka açık yüzme havuzlarında hızlandırılmış vaftiz törenleriyle Hristiyanlaştırıldığının ortaya çıkmasının ardından, günyüzüne çıkan gerçeğin Avrupa’nın birçok şehrinde ikamet izni alabilmek için şart koşulduğu belirtiliyor.  

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 03:09
  1. Finlandiya
  2. Müslüman sığınmacılar
  3. Avrupa ülkeleri
  4. din değiştirme baskısı

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