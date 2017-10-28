Müslüman şefkati Coni’yi yumuşattı

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - Ertesi gün başlatılan soruşturma sonucunda ABD yasalarına göre “meskün mahalde hedef gözeterek silahla ateş etmek” suçundan bir yıl ceza aldı. Cami imamı ve cemaatinin şikâyetçi olmaması nedeniyle cezası 6 aya düştü.

“Sohbetleri dinlemeye başladı”

Akit’in edindiği bilgilere göre, bunu öğrenince çok utanan ABD askeri, camiye giderek imam ve cemaatten özür diledi. Ted H., önce silahla taradığı, ardından manevi atmosferinden çok etkilendiği camiye sık sık gidip gelmeye başladı. Zamanla DEAŞ terör örgütünün batının bir projesi olduğunu da müşahede eden Amerikalı asker, sık sık camiye giderek yardımlarda bulunmaya, büyük bir mahcubiyetle arkalarda oturarak vaazları, sohbetleri dinlemeye başladı.