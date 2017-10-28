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Müslüman şefkati Coni’yi yumuşattı

2015 yılında Paris’te gerçekleşen DEAŞ saldırısını alkollü olduğu bir sırada öğrenen Ted H., gördüğü caminin önünde durarak beylik tabancasıyla 9 el ateş etti.

28 Ekim 2017 Cumartesi 08:19
Müslüman şefkati Coni’yi yumuşattı

MUHAMMET KUTLU / ANKARAErtesi gün başlatılan soruşturma sonucunda ABD yasalarına göre “meskün mahalde hedef gözeterek silahla ateş etmek” suçundan bir yıl ceza aldı. Cami imamı ve cemaatinin şikâyetçi olmaması nedeniyle cezası 6 aya düştü. 

“Sohbetleri dinlemeye başladı” 

Akit’in edindiği bilgilere göre, bunu öğrenince çok utanan ABD askeri, camiye giderek imam ve cemaatten özür diledi. Ted H., önce silahla taradığı, ardından manevi atmosferinden çok etkilendiği camiye sık sık gidip gelmeye başladı. Zamanla DEAŞ terör örgütünün batının bir projesi olduğunu da müşahede eden Amerikalı asker, sık sık camiye giderek yardımlarda bulunmaya, büyük bir mahcubiyetle arkalarda oturarak vaazları, sohbetleri dinlemeye başladı. 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 08:19
  1. DEAŞ
  2. ABD
  • OsmaOsma1 sa önce
    Belki yeni ve daha büyük bir iş yapmayi pilanlıyor olabilir güvenilmez !

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