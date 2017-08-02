Müslüman olup, 'Rabia' adını aldı

'Rabia' adını alan Gırma, Etiyopya’ya çalışmak için giden Kayserili Gökhan Deliktaş ile 15 gün önce ülkesinde resmi nikah kıydığını söyledi.



Etiyopya’daki bir kablo fabrikasına çalışmak için 2013 yılında bu ülkeye giden 27 yaşındaki Gökhan Deliktaş, orada arkadaş ortamında tanıştığı 23 yaşındaki Redeat Gırma ile 3,5 yıl kadar süren arkadaşlıkları sonrasında evlenme kararı aldıklarını söyledi. 15 gün önce Etiyopya’da resmi nikah kıydıklarını söyleyen Gırma, müslüman olmak için Kayseri Müftülüğü’ne başvurdu. Bunun üzerine Müftülük’te, Gırma için ihtida töreni düzenlendi. Müftü Şahin Güven, 2 yıllık görev süresinde 15 kişinin Müslüman olmak için kendilerine başvurduğunu söyledi. Güven, saha sonra müslüman olmak isteyen Etiyopya vatandaşı Redeat Gırma’ya İslam dininin temel esasları hakkında da bilgi verdi. Güven’in verdiği bilginin ardından Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan ihtida töreninde Türkçe, Arapça ve İngilizce Kelime-i Şahadet getiren Gırma, Müslüman oldu ve adını da ‘Rabia’ olarak değiştirdi.



Rabia adı hakkında da bilgi veren Kayseri MüftüsüDoç.Dr.Güven, ''Hoş geldin. Aynı dinde olduğumuz içinde artık kardeş olduk. Dünya’da 1 milyar 800 bin kardeşinin olduğunu bil. Rabia ismini tarihsel bir anlamı var. İslam dinide kültüründe Rabia ismi mutasavvıf bir kadını temsil eder. İslamı en iyi şekilde yaşayan kadın manası da taşır. Bir de Mısır’daki olaylarda bir de siyasi bir anlamı var, oradaki farklı bir durum” ifadelerini kullandı. İhtida töreni sonrasında Müftü Güven, İhtida Belgesi'ni imzalayarak çifte verdi. Müftü Güven, ayrıca aileye Kuran-ı Kerim ve Diyanetin İngilizce yayınlarından oluşan kitap seti de hediye etti.

Tören sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Gökhan Deliktaş, Etiyopya’da 4 yıl çalıştığını söyledi. Eşiyle arkadaş ortamında tanıştıklarını ve daha sonra evlenme kararı aldıklarını ifade eden Deliktaş, eşinin üniversite mezunu olduğunu ve iç mimarlık eğitimi aldığını söyledi. 20 Ağustos’ta Kayseri’de düğün yapacaklarını da dile getiren Deliktaş, “Evlilik kararı aldıktan sonra eşimin ailesinin, daha sonra da kendi ailemin rızasını aldım. 15 gün önce Etiyopya’da resmi nikahımızı kıydık ve Kayseri’ye geldik. Artık burada yaşayacağız. Çok mutluyuz” dedi. Eşinin Türkçe’yi az bildiğini ifade eden Deliktaş, daha sonra eşine “Elhamdülillah müslümanım çok mutluyum” dedirtti.