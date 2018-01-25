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Almanya’da aşırı sağcı başkan yardımcısı Müslüman olduğunu açıkladı

Almanya’da aşırı sağ parti Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Brandenburg eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner, Müslüman olduğunu açıkladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 08:02
Almanya’da aşırı sağcı başkan yardımcısı Müslüman olduğunu açıkladı

Almanya’da aşırı sağcı parti olan ve 24 Eylül’de Federal Meclis’e girmeyi başaran Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Brandenburg eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner, Müslüman olduğunu açıkladı. Wagner’in Alman medyasına, “Bu kişisel bir konudur” dediği öğrenildi.

Partinin eyalet sözcüsü Daniel Friese, Wagner’in din seçmesinin özel bir durum olduğunu ifade ederek, "Bizim için ciddi bir sorun değil" derken, AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de Wgner’in İslamiyet’i seçtiğini doğruladı. Parti üyeleri ise Wagner’in bu seçimine tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden AfD’li partililerin Wagner’e tepki gösterdikleri görüldü.

MÜLTECİ POLİTİKALARINDA AKTİF

Rus kökenli Alman vatandaşı olan Wagner’in özellikle mülteci konularında aktif olduğu, Rus kökenli olmasından dolayı da Çeçenlerle yakından ilgilendiği ve bu arada Müslümanlar ile yakından temas kurduğu belirtildi. Evli ve iki çocuk babası olan 48 yaşındaki Wagner’in 11 Ocak’ta AfD Brandenburg eyalet teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

Almanya için Alternatif (AfD), Almanya’da İslam konusunda karşıt politikalarıyla biliniyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:02
  1. Almanya
  2. Arthur Wagner
  • PerşembePerşembe46 dk önce
    Allah kimi islamdan bihaber insanlara inanı nasip eder, kimisi de Müslüman ana babadan islam fıtratı üzerine doğar ama islamdan bihaber Yaşar. Allah hepimize islam fıtratıyla yaşamayın ve İnan üzere ölmeyi nasip etsin. Amin.
  • PerşembePerşembe46 dk önce
    Allah kimi islamdan bihaber insanlara inanı nasip eder, kimisi de Müslüman ana babadan islam fıtratı üzerine doğar ama islamdan bihaber Yaşar. Allah hepimize islam fıtratıyla yaşamayın ve İnan üzere ölmeyi nasip etsin. Amin.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu48 dk önce
    Hem İslama karşı politika yürut hemde ben müslümanım de. Bu ya münafıktır ya da sahtekar..Ya da ikisi birden.
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