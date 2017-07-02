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Müslüman oldu! O partinin başına geçti...

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden ayrılarak Müslüman olan van Doorn, Müslümanların kurduğu Birlik Partisi'nin liderliğine getirildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:36
Müslüman oldu! O partinin başına geçti...

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimde 2. sırayı alan İslam ve yabancı karşıtı Özgürlük Partisi'nden (PVV) 6 yıl önce ayrılan ve Müslümanlığı seçen Arnoud Van Doorn, 2010 yılında Müslümanların kurduğu Birlik Partisi'nin lideri oldu.

PVV lideri Geert Wilders'in eski danışmanı olan ve parti ile yolunu 2011 yılında ayıran van Doorn, tek aday gösterildiği toplantıda Birlik Partisinin genel başkanlığına seçildi. Van Doorn, görevi 7 yıldır partinin başında olan Abdoe Khoulani'den devraldı.

Arnoud van Doorn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hedeflerinin belediye seçimlerinde beş koltuk elde etmek olduğunu açıkladı.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:36
  1. Özgürlük Partisi
  2. Geert Wilders
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