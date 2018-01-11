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Müslüman öğrencilere ‘domuz’ dayatması

Avrupa ülkelerinde Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor…

11 Ocak 2018 Perşembe 03:12
Müslüman öğrencilere ‘domuz’ dayatması

MÜNÜBE YILMAZGeçtiğimiz ay, alkollü içecek ve domuz ürünü satmayan bir marketin mahkeme kararıyla kapatıldığı Fransa’da bir skandal daha yaşandı.

Fransa’nın güneyinde bulunan ve bünyesindeki 600 öğrenciden 150’si Müslüman olan bir kasaba okulunda, içerisinde domuz eti bulunmayan helal yemeklere yasak getirildi.

Avignon bölgesinin güneyinde kalan Beaucaire kasabasının belediye başkanı olan Julien Sanchez, yeni okul döneminin başladığı pazartesi günü, okuldaki 150 Müslüman öğrenciye sunulan ve içeriğinde domuz ürünü barındırmayan yemeklerin yasaklandığını açıkladı. Okul yönetiminden, Müslüman ve Yahudi öğrenciler için ayrıca domuz içermeyen yemekler yapılmasının, öğrencileri Müslüman, Yahudi veya Hristiyan diye ayrıştırdığına dair komik bir açıklama yapılırken, kasabanın muhalif siyasetçilerinden Laure Cordelet bu yasağın çocuk haklarına açık bir saldırı olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 03:12
  1. Fransa
  2. domuz
  3. müslüman öğrenciler
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