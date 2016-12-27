"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!

Hıristiyanların Noel kutlamalarının Müslüman bir ülke olan Türkiye'de iyice yaygınlaşmaya başlaması, şuurlu Müslümanların direnişiyle karşı karşıya. AGD'li gençler büyüyen tehlikeye dikkat çekmek için Tuzla'da insanların yoğun olarak bulundukları bir alış veriş merkezinde bu eğlencelerin İslam dinine uymadığını ve Müslümanların kutlamamaları gerektiğini belirten dövizler açarak eylem yaptı.

ZORLA DIŞARI ÇIKARILDILAR

AGD'li gençlerin dövizli eylemine çok sayıda vatandaş destek verirken, bazı kendini bilmezler de hakaretlerde bulundu. "Gerici yobazlar", "Asıl fetöcüler sizlersiniz" gibi hakaretlerde bulunan kendini bilmez şuursuzlar, fiziksel saldırıda bulunmak isteyince güvenlik görevlileri AGD mensuplarına müdahale etti. Güvenlik görevlileri ile AGD'li gençler arasında gerginlik yaşanınca olaya polis müdahalesi gecikmedi.

EYLEM DIŞARIDA DEVAM ETTİ

Alış veriş merkezinin dışına çıakrılan gençler, eylemlerine burada devam etti. Müslümanların yılbaşı kutlamasının çok yanlış bir durum olduğunu belirten gençler, bu protestonun haftaya cumartesi günü aynı alış veriş merkezinin tam karşısında bulunan Tuzla Nikah Sarayı'nda düzenlenecek olan, Mekke'nin Fethi programı öncesinde de gerçekleştirileceğini ifade ettiler.

Kaynak: Milli Gazete

Vatan yasta, yılbaşı kutlama!