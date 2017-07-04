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'Müslüman müslümanın kardeşidir...'

İslam'da müslümanların kardeşliği ile ilgili bazı ayet ve hadisler...

04 Temmuz 2017 Salı 03:48
'Müslüman müslümanın kardeşidir...'

İşte İslam'da müslümanların kardeşliği ile ilgili bazı ayet ve hadisler...

'ONLAR BİRBİRLERİNE KARŞI ŞEFKATLİ, MERHAMETLİ VE ALÇAK GÖNÜLLÜDÜRLER'

"Şüphesiz ki müminler kardeştir. O halde iki kardeşinizin arasını bulun. Allah’tan korkun ki merhamet bulasınız.." (Hûcurat 10)

"Hani siz birbirinizin düşmanları idiniz de O (cc) kalplerinizi ısındırıp birleştirmişti.İşte Onun bu nimeti sayesinde din kardeşleri olmuştunuz." (Al-i İmran 103)

"Onlar birbirlerine karşı şefkatli, merhametli ve alçak gönüllüdürler." (Maide 54)

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter (Buhârî, Mezâlim )

"Ey Allah’ın kulları kardeş olun. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zülüm etmez. Ondan yardım elini çekmez ve onu küçük görmez. Takva işte buradadır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir ve küçük görmesi yeter." (Müslüm)

"Birbirini seven iki kişinin en üstünü arkadaşını en çok sevendir."(Buhari)

"Mümin Kardeşinin aynasıdır. Mümin müminin kardeşidir. Onun malını korur ve onu kollar."(Buhari)

"Kişi kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım etsin. Zalim ise ona engel olsun. Bu ona bir yardımdır. Mazlum ise ona yardım etsin."(Müslim)

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 03:48
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