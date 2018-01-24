Müslüman kızlar 300 dolara satılıyor!

“Daha önce evli olup olmadığı satıcılara soruluyor. Ben bekardım, o yüzden bana 20.000 Hint rupisi (yaklaşık 300 $) aldım. Evli kadınlar 15.000 rupi alııyorlar” dedi.

“Yalnızca babamdan daha gençti … Beni elektrik telleriyle dövdü ve beni satın aldığını söyleyerek bırakmam” dedi. Raheema, şu anda kuzey Hindistan’daki bir yerleşim biriminde yaşıyor.

Raheema’nın kocası geçen yıl, beş yıl sonra ayrılmasına izin verdi. İkinci çocuğuna beş ay hamile olarak.

Büyüyen bir mülteci krizinde, yaklaşık 660.000 Rohingyas, Myhingar’ın batısındaki Rakhine eyaletinden sınırdan geçerek Ağustos ayından bu yana Rohingya militanları güvenlik görevlilerine saldırdı ve ordu bir karşı hücum başlattığından beri Bangladeş’e kaçtı.

Halkın çoğunluğu Budist olan Myanmar’da ayrımcılıktan ve zulümden kaçtıklarında Güney Asya’da Rohingya Müslümanlarına katıldılar.

Rohingyalı’lar yıllar önce Hindistan’a göç etmeye başladı ve ülkede şu anda 40.000 Rohingya Müslümanı yaşıyor.

“Evde yiyecek yoktu ve annem göç edenlere katıldığımda daha iyi olacağımı düşündü. 22 yaşındaki Raheema “Ama kampdaki teyzem beni Hindistanda’ki kadın satıcısı olan ajana sattı” dedi.

“Evlilik fikrine karşı hissiz kaldım. Aracı takip edip Kolkata’ya ulaştım. Hint dilini bilmiyordum ama güvenli olacağımı düşündüm, “dedi.

GÜVENLİK DERSLERİ

Bangladeş’in kaotik mülteci kampları, Raheema’yı satın alan ve satan ajanlar için verimli topraklardır. Evlilik sözü, kaçakçıların kamplarda çalışan kızları cezbetmesi için bir yol.

Yardımlaşma ve kalkınma örgütü BRAC sözcüsü Iffat Nawaz, “Evlilik genç kızlar ve veliler için daha iyi ekonomik istikrarı gördükleri için (kızları için) kabul ediyor” dedi.

Aralık ayında, BRAC gönüllüleri Cox’s Bazar’daki mülteci yerleşimlerinde genç kızları ziyaret etmeye başladı ve onlara pek çok yabancıyla nasıl güvende kalabileceğiniz konusunda bilgi ve destek verdi. “Bu kızların çoğu hiç bu kadar çok erkeğe rastlamadı. Çok sayıda yeni insanla buluşuyorlar, “dedi.

Kızlar, 12 ders boyunca, dikkat etmeleri gereken konular konusunda eğitilir – uygunsuz dokunuşlar, para teklifleri ve barınaklar ve gerçek insani yardım çalışanları ile tacirleri ayırt etme yolları hakkında.

Nawaz, “Yeterli sayıda kayıp kızlar olayı var … Hindistan’a ve Nepal’e kaçırılıyorlar. Bu riski azaltmak için bu programı başlattık, “dedi.

KİMLİK

Hindistan sınırının ötesinde, Raheema gibi davalar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Hindistan, Bangladeş ve Myanmar’da çalışan insan ticaretiyle mücadele kuruluşu Impulse NGO Network kurucusu Hasina Kharbhih, grubun Hindistan’daki 15 Rohingya kızının aileleri ile yeniden bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

“Bu kızlar, cinsel köle veya evlilik için Hindistan’da ticari olarak alındı ​​ve satıldı.

Kuruluşlar, Hindistan’da satılan daha fazla kız çocuğu olduğunu ancak bunları tespit etmede zorluklar çekildiğini belirtiyor.

Adrian Phillips, “Dil sorunu yüzünden onları Rohingya veya Bangladeşli olarak tanımlamak zor” dedi.

Yaklaşık 17.000 Rohingya mülteci ve sığınmacı, Hindistan’daki BM mülteci kuruluşu BMMYK’ya kayıtlı ve çoğu Raheema gibi, BMMYK’nın mülteci kartı başvurusunu kabul eden mektubunu kimlik belgesi olarak kullanıyor.

Ancak BMMYK yetkilileri, ne onların ne de ortak kuruluşlarının Raheema’nın benzeri vakalar kaydetmediğini söyledi.

Raheema, iki çocuğuyla birlikte Nuh’taki bir gecekonduda, çatısı plastik kaplamalı kalay ve kartondan yapılmış bir kulübede yaşıyor. Yemek pişirmek için kil ocağının bulunduğu küçük alanı gösteriyor.

Hala Myanmar’da olan annesi ile temas halinde.